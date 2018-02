LIGA ASOBAL «El triunfo es el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir» Jota González, que ayer celebró sus 46 años de edad, y su banquillo celebran el triunfo ante el Granollers. :: Fernando Díaz El técnico franjivino destacó la seriedad tanto en ataque como en defensa y lamentó la pérdida del 'goal average' con el equipo catalán Jota González Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Viernes, 9 febrero 2018, 23:44

Logroño. Jota González cumplió ayer 46 años de edad. Y su mejor regalo fue el triunfo conseguido por sus dirigidos ante un rival directo por los puestos europeos. «Es el mejor regalo de cumpleaños. Estoy muy contento por la victoria. Necesitábamos volver a ganar a los equipos de arriba y afrontar esta segunda vuelta con un refuerzo de moral», destacó el entrenador del conjunto riojano una vez acabado el partido.

El haber perdido el 'goal average' con el Fraikin Granollers en los últimos segundos no acabó empañando la victoria, aunque será un detalle a tener en cuenta en el futuro. «Fue una pena, pero si me dicen antes del partido que ganaríamos 30-28 lo firmaba. Cuando en esa últimas jugada no hacemos falta y te fastidian el 'goal average' lógicamente eso te fastidia, no voy a ser hipócrita. Y es una pena».

A su juicio, el equipo franjivino jugó «bastante bien». En este sentido, destacó la tarea de Edu Cadarso, que jugó prácticamente toda la primera parte en el centro de la primera línea por una lesión de Lazar Kukic. Y fue cuando más diferencia cogió el conjunto local con respecto a su rival. Un hueco que llegó a ser de cinco goles. «Nos ha faltado siempre matar el partido. Cada vez que nos íbamos en el marcador sufríamos alguna exclusión, que alguna no entiendo, o alguna pérdida de balón por ponernos nerviosos o algún fallo de lanzamiento, sobre el final, con los penaltis. Pero estoy muy contento con el triunfo», apuntó Jota González.

En este sentido, el técnico comentó no entender algunas de las decisiones de los colegiados, aunque no quiso cargar las tintas debido al triunfo.

Para él, la clave de la victoria fue la «seriedad» de su equipo tanto en ataque como en defensa. «Está claro que Bernatonis nos ha marcado catorce goles pero si le salíamos jugaba con el pivote», dijo. «Debemos ser fieles a los planteamientos y la gente ha hecho mucho esfuerzo para seguir jugando y jugando y hemos ganado», añadió.

Pese a ganar a un rival directo, Jota González se mostró cauto a la hora de afirmar si el Ciudad de Logroño se metía de lleno en la batalla por los puestos continentales. «Este partido nos sigue metiendo en la pomada. La clave está en el partido contra el Valladolid (el miércoles) y en la visita de Cangas».