«El triunfo debe ser un refuerzo para coger moral»

Jota González Técnico del BM Logroño MARTÍN SCHMITT PAMPLONA. Jueves, 16 noviembre 2017, 00:05

La cara de Jota González era diametralmente distinta a la del sábado. La entrega de sus jugadores había obrado el milagro.

- ¿Con qué sensaciones se marcha de Pamplona?

- Con mucha alegría, por los jugadores, por el club, por ganar un partido dificilísimo y en un escenario muy complicado contra un equipo que iba imbatido. Los jugadores han hecho un gran partido. Lo único que les he dicho es que ellos son los protagonistas y que salieran a jugar con el corazón. Y la gente se ha dejado todo.

- Así como el otro día se autoinculpó, ahora tendrá algún mérito, ¿no? Tácticamente, el 5-1 de la segunda parte les anuló.

- Quiero destacar el corazón que han puesto los jugadores. En esto tengo poco que ver. Les he dicho que no jugáramos tan táctico, que fueran fuerte en los uno contra uno y con corazón. La gente se ha unido para conseguir una victoria que se había puesto muy complicada. Es muy importante para todos: jugadores, club y afición y para coger un refuerzo positivo.

- Hubo muchos fallos en lanzamientos, pérdidas de balón, la expulsión de Garabaya en el 46... Pero aún así, el equipo jugó con serenidad. ¿Está de acuerdo?

- La gente no ha perdido la fe. Incluso en el momento en que nos hemos puesto cuatro goles arriba y nos han empatado, entrando de cabeza. Al final hemos conseguido una victoria importante. Esto es un refuerzo para la plantilla. Eso es lo más importante: ellos se han unido para ganar este partido.

- ¿Puede servir como punto de inflexión de cara al partido del martes ante Teucro?

- Ojalá. Lo único que les he dicho después del partido es que esto tiene que ser un refuerzo para coger moral. Pero mañana mismo (por hoy) hay que volver a trabajo a tope para pensar en el Teucro. Que no pensemos que está todo resuelto. Tenemos que seguir trabajando muy duro para que las cosas nos sigan saliendo. Ha habido muchos errores, cosas que no han salido.

- ¿La meta son los 20 puntos?

- El año pasado el Villa de Aranda descendió con 18 puntos. Pero lo importante es pensar en cada partido. No hay que marcarse tales puntos y tal. Hemos conseguido dos y hay que pensar en los siguientes dos. Poco a poco.

