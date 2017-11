DIVISIÓN HONOR PLATA El Sporting viaja a Vitoria con la intención de mantener el liderato Danielle encabeza un ataque del Sporting en una cita anterior. :: J. r. Las chicas de Luismi Ascorbe se miden al último de la clasificación, el Garlan Legumbres M. SCHMITT LOGROÑO. Domingo, 26 noviembre 2017, 00:21

El Sporting La Rioja no quiere descentrarse ni un milímetro. Se mide este mediodía (12.30 horas, en el polideportivo Lakua 03 de Vitoria) a un Garlan Legumbres que marcha en la última plaza de la clasificación y que ha perdido todos los encuentros disputados hasta ahora. Por este motivo, Luismi Ascorbe no quiere despistes y espera que su equipo salga con la misma intensidad de cada partido para no darle opción al rival.

«El Garlan Legumbres no tiene tan mal equipo para marchar último y sin ganar un partido. Tienen el peligro de jugar sin presión y tratar de salir a tope», opinó el entrenador del conjunto riojano. «Tendremos que jugar con mucha seriedad para no crean que puedan ganar el partido. Tenemos que mantener la misma dinámica de ir a tope», añadió.

El conjunto vitoriano mantiene la misma base de otras temporadas, con alguna jugadora de nivel junto a muchas jóvenes. «Han perdido alguna buena jugadora que les daba mucha seguridad sobre todo defensiva», indicó el técnico, que podrá contar con toda su plantilla menos a Ana Moreno, que fue operada hace unos días de su rodilla y estará de baja unas semanas.

El Sporting viaja a Vitoria con la intención de mantener el liderato del Grupo B y darle minutos a todas las integrantes del conjunto logroñés. «Queremos repetir lo de la semana pasada, cuando hicimos un partido muy serio desde el principio y pudimos dar descanso a las jugadoras más habituales», dijo Ascorbe.

Ayer, el Zarautz alcanzó a las riojanas en la clasificación gracias a su triunfo (30-22) frente al Errotabarri.