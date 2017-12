DIVISIÓN HONOR PLATA El Sporting pone en juego su liderato Luismi Ascorbe da instrucciones a sus jugadoras en un encuentro de esta temporada. :: sonia tercero Las riojanas, primeras en la tabla, reciben al Pereda cántabro, segundo clasificado, con los mismos puntos E. MADORRÁN Sábado, 9 diciembre 2017, 00:03

logroño. Fiesta por todo lo alto esta noche (20.30 horas) en el polideportivo de Lobete. El líder, Sporting La Rioja, recibe al Uneatlántico Pereda, segundo, ambos conjuntos empatados a veinte puntos. Riojanas y cántabras, junto a Aiala Zarautz y Tejina, se jugarán las dos plazas que dan opción a jugar la fase de ascenso a División de Honor.

Por desgracia para los aficionados al balonmano, el encuentro del Sporting se solapa con el del Ciudad de Logroño, una circunstancia que no gusta a nadie. «Es algo que depende de muchas cosas pero no podemos hacer nada. Es una pena, sobre todo por los aficionados. Habrá que hacer lo imposible por no coincidir pero no tenemos mucho margen porque dependemos siempre de que juegue antes el voleibol», reconoce Luismi Ascorbe, entrenador del Sporting La Rioja.

El técnico riojano puede contar esta noche con todas sus jugadoras a excepción de la operada Ana Moreno, cuya recuperación va según los plazos previstos. Buenas noticias para Ascorbe que necesitará de todos sus efectivos para el duelo: «Están todas en perfectas condiciones para volver a la rutina de los partidos, después del parón liguero, y enfrentarnos a un gran equipo. Buscamos esa pequeña ventaja de aventajar a los rivales por dos puntitos y jugar con más tranquilidad».

Duelo de aspirantes al ascenso en el que las locales tratarán de hacer valer su portería y su defensa

Las fortalezas del Sporting La Rioja son conocidas por todos los rivales. Las riojanas presentan la mejor defensa de la categoría: han encajado 191 goles en 11 partidos, con una media de 17,3 goles por encuentro. Elena y Rebeca, las porteras, también tiene mucho de culpa en esta estadística. Así las cosas, con los números defensivos y un ataque algo fluido, las locales tienen muchas papeletas para ganar los partidos.

El Uneatlántico Pereda está protagonizando una gran primera vuelta. Instalado en las primeras posiciones desde el inicio liguero, el equipo cántabro quiere meterse en la lucha por el ascenso. Según reconoce Luismi Ascorbe, se trata de un equipo «que tiene buenas jugadoras, muchas de ellas muy jóvenes de mucha calidad». «Y eso -prosigue- se mezcla con jugadoras veteranas. Y lo cierto es que llevan una temporada muy regular, haciendo las cosas bien».

Ascorbe ha estudiado bien a su rival, del que destaca que «es un equipo muy rápido, con una segunda oleada muy peligrosa y que saca muy rápido de centro».

Las cántabras trabajan con dos sistemas defensivos diferentes que alternan según su conveniencia: 6-0 y 5-1. Entre sus jugadoras más peligrosas se encuentra Alexandra Gil Bolado, una veterana que jugó muchos años en Camargo y en las últimas temporadas ha jugado en Zuazo, en máxima categoría.

Ascorbe se muestra muy confiado en las posibilidades de su equipo y recuerda que, además de buenos resultados, el Sporting ha mejorado sobre todo en el juego.