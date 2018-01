DIVISIÓN DE HONOR PLATA El Sporting gana con comodidad en Gran Canaria y se mantiene líder LA RIOJA Logroño Lunes, 22 enero 2018, 11:38

Logroño. El Logroño Sporting La Rioja continúa en la cima del Grupo B de la División Honor Plata femenina y cada día se acerca un poquito más a su objetivo: el play off de ascenso a la Liga Loterías. Ayer, en Gran Canaria, no tuvo ningún inconveniente para derrotar al Suregranca Viajes Vuelta a Casa por un contundente 12-34, que no deja lugar a dudas la superioridad con las que las riojanas vencieron en Vecindario.

12 SUREGRANCA Gloria, Yoselin, Lía (3), Gladys (1), Lisania, Silvia (3), Giorgina (3), Mariana, Carla (1), Lidia, Mileyba (1), Esther y Yamila. 34 SPORTING Elena, Rebeca, Rakel (3), Masha (7), Irati (4), Lucía (1), Arima (5), Ana Moreno (1), Marta Olarte, Carla (8), Sara y Raquel Suárez (5). Parciales 1-2, 2-4, 3-7, 5-10, 5-11 y 6-14 (descanso); 6-17, 9-20, 10-25, 11-28, 12-31 y 12-34 (final). Árbitros Rubio y Montero. Excluyeron a la local Yamila y a las sportinguistas Raquel Suárez y Arima (2).

Pese a que les costó unos minutos coger el ritmo, las chicas de Luismi Ascorbe salieron serias desde el inicio, marcando las diferencias ante el penúltimo clasificado, un conjunto canario plagado de jugadoras jóvenes que se emplearon con dureza en defensa. La experiencia de las riojanas en la retaguardia permitió a al Sporting romper rápidamente el encuentro a base de contraataques. No habían pasado doce minutos cuando Masha abría un hueco de cinco goles (2-7), que se fue ampliando a medida que pasaron los minutos.

Con el encuentro sentenciado, Ascorbe retiró a Marta Olarte (no entrenó durante la semana) y rotó a sus jugadoras.