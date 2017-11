El Sporting encaja su primera derrota Las plantillas del Sporting (de blanco) y del Minis de Arluy (de verde) coincidieron en el hotel. :: L.r. Las de Luismi Ascorbe caen (24-23) en Tenerife ante un experimentado Tejina MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Sábado, 4 noviembre 2017, 23:59

El Logroño Sporting La Rioja encajó ayer su primera derrota de la temporada y perdió el liderato del Grupo B, que queda en manos del Uneatlántico BM Pereda, que ayer ganó en casa del Castro Urdiales (20-28). Las chicas de Luismi Ascorbe cayeron en Tenerife ante un Tejina experimentado que supo sacar petróleo de los momentos de incertidumbre defensiva de las riojanas, justo en el ecuador de la segunda parte, aprovechando la única exclusión de la capitana Marta Olarte.

Porque hasta ese momento, el Tejina y el Sporting no se daban tregua en un encuentro sumamente igualado, en el que nunca hubo una diferencia mayor de dos goles. Sin embargo, el Sporting nunca pudo ponerse por delante. Siempre fueron las tinerfeñas las que comandaron el marcador. El equipo riojano no jugaba mal, pero fallaba demasiado de cara al gol. No había efectividad ni desde el exterior, ni desde los seis metros. Incluso, las chicas de Ascorbe fallaban penaltis. Y así todo se hace muy cuesta arriba. Y más contra un equipo con tablas, que aprovechó su momento para abrir un hueco de cuatros goles que casi fueron la sentencia para el Sporting, que recortó la diferencia (19-17, m. 45), pero al que se le volvió a escapar el Tejina.

Tejina Tenerife Ariadna, Alonso, Betaconrt, Cristina, Lara, Gema, Beatriz (4), Ursula (1), Paula (7), María, Vanesa (4), Beatriz Martín (2), Eaquel, Alba (6). Sporting Elena, Rebeca, Masha (6), Dani De Sousa (2), Irati (2), Lucía, Arima (5), Marta (2), Carla (3), Raquel Suárez (2), Rakel (1) y Noelia. Parciales 2-1, 5-5, 8-7, 10-10, 11-11, 12-12 (descanso); 14-13, 16-15, 19-15, 22-18, 23-19 y 24-23 (final) Árbitros Del Valle y Gallego. Excluyeron a Beatriz, Paula y Alba, del Tejina Tenerife, y a Marta por parte del Sporting. Mostraron roja directa a Paula.

Pese a todo, el bloque riojano remó a contracorriente y en los últimos cuatro minutos le metió el miedo en el cuerpo al equipo canario, que ganaba cómodamente 24-19, en el minuto 56. Apareció el Sporting batallador y de la mano de Marta Olarte se fue acercando al Tejina, que era un manojo de nervios. A 14 segundos, Carla Rivas estableció el 24-23, justo después de la descalificación (roja directa) de Paula , por no dejar el balón en su sitio tras una falta en ataque. La defensa se hizo con el balón pero con dos segundos por delante. Insuficiente para impedir la primera derrota del año.