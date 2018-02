DIVISIÓN DE HONOR PLATA El Sporting defiende el liderato en Pamplona ante un alicaído Loyola Las navarras, que han vencido a sus rivales directos, juegan sin presión ante un equipo riojano obligado a ganar MARTÍN SCHMITT Sábado, 3 febrero 2018, 01:07

Logroño. Al Logroño Sporting La Rioja le restan nueve jornadas para acabar la Liga regular y afrontar el play off de ascenso a la División de Honor del balonmano nacional. Y en el camino no quiere despistarse ni un milímetro de su objetivo. De hecho, tanto el Uneatlántico Pereda como el Aiala Zarautz no le pierden pisada a las de Luismi Ascorbe, que esta tarde (18.00 horas, pabellón del colegio San Ignacio de Pamplona) se enfrentan al Balonmano Loyola, un recién ascendido que lucha por no bajar de categoría.

Las diferencias entre una y otra plantilla son bastante evidentes. El Sporting lo ha ganado todo, salvo una solitaria y ajustada derrota en Tenerife ante el Tejina (24-23) en la octava jornada, y un empate (26-26) contra el Zarautz, en la semana 13. Las navarras, en cambio, sólo suman siete puntos después de tres victorias, un empate y trece derrotas. Pero han dejado atrás a sus rivales más directos, el Garlan Legumbres y el Suregranca, por lo que juega sin presión.

Sin embargo, la idea de Luismi Ascorbe continúa inalterable. El técnico no quiere desviarse del guión de cada fin de semana: salir a la pista con la misma intensidad de siempre, mantener la tensión durante los sesenta minutos y, dentro de lo posible, rotar a sus jugadoras para ir cuidando a las más tocadas, como Ana Moreno. En el choque de ida, disputado en Logroño, el cuadro sportinguista ganó con contundencia: 34-14.