El Sporting busca el fin de semana perfecto Luismi Ascorbe, técnico del Sporting La Rioja, da instrucciones a sus jugadoras durante un entrenamiento. :: juan marín Las riojanas comienzan hoy ante el Cleba León (18.00 h.) la fase final de ascenso a División de Honor ELOY MADORRÁN Sábado, 26 mayo 2018, 10:51

logroño. Todo el trabajo de la temporada en juego durante un intenso fin de semana. El Sporting La Rioja pone sobre la pista su fortaleza física y mental ante tres rivales de entidad (Cleba León, Morvedre y Alcobendas). Cuatro equipos que persiguen dos plazas de ascenso a División de Honor. Es el tercer intento de las de Luismi Ascorbe que llegan reforzadas por el buen partido de vuelta ante Lanzarote Puerto del Carmen en la eliminatoria previa.

«Estoy tranquilo porque si el equipo es capaz de jugar con la concentración que ha demostrado durante todo el año, tenemos mucho ganado. Hay dos equipos más jovencitos y tenemos que ganar esos partidos. Jugar una fase final ahora es muy complicado y de cabeza hay que estar muy bien», explicaba Luismi Ascorbe, técnico del Sporting.

Las riojanas abren la competición esta tarde (18.00 horas) jugando ante el Cleba León, un equipo que descendió de División de Honor la pasada campaña.

«Cleba es un equipo que juega todo el rato a correr, con una extremo muy rápida y finalizadora. Además cuenta con una central que manda bien, con una pivote grande. Varían en defensa 5-1 o 3-2-1 pero siempre con contraataque o saque rápido de gol». Así analiza Ascorbe al rival de esta tarde en el que juega la ex Natalia del Olmo.

Si el primer partido es importante en este tipo de fases, el de Cleba se antoja aún más ya que se trata de una plantilla muy joven que puede acusar la presión de pelear por el ascenso.

Mañana sábado será el turno del equipo local, el Balonmano Morvedre (18.30 horas), que ha puesto mucha ilusión en ascender. Allí juega la que fuera portera del Sporting el año pasado, Sonora Solano. «Es un equipo muy joven, salvo Sonora y Anabel, que tienen 29 años. Cuentan con una lateral muy vertical y con calidad. En el juego se parecen a León, pero mucho más rápido. Es un ritmo muy alto, con contraataques en segundo oleada y con Sonora haciendo grandes números. En defensa 3-3 meten mucha presión en zona de balón», desgrana Luismi Ascorbe.

Inga y Eli Pinedo

El domingo por la mañana el último rival será el Helvetia Alcobendas (10.30 horas), otro equipo que busca recuperar la plaza en División de Honor que perdió la pasada campaña. Allí juega la ex del Sporting Inga y la mediática extremo de la selección española Eli Pinedo. «Estamos ante un equipo de muchas jugadoras de nivel y con experiencia. Hacen un 5-1 en defensa con mucha presión, que acaba en un 3-2-1», repasa el técnico logroñés.

Ascorbe tiene un mensaje que ya ha transmitido a sus jugadoras ante la inminencia de la fase de ascenso: «Queremos que la gente esté tranquila y, sobre todo, sepa asimilar los errores. No hay que agachar la cabeza tras un fallo. Tenemos ocasión de hacer historia. Y si no lo conseguimos es porque hay gente de mucho nivel delante y no hay que tener miedo a que te ganen si el rival es superior».