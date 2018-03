DIVISIÓN DE HONOR PLATA El Sporting busca sellar la primera plaza de la Liga Marta Olarte intenta bloquear un lanzamiento. :: Juan Marín Las de Ascorbe reciben en Lobete al irregular Garlan Legumbres, último clasificado MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 00:02

El Logroño Sporting La Rioja puede sentenciar la primera plaza de la clasificación esta noche. Para ello, las riojanas deben ganar esta noche al irregular Garlan Legumbres. En el papel, las chicas de Luismi Ascorbe no lo tienen difícil para doblegar al farolillo rojo del Grupo B, que solo ha ganado dos partidos de 24 disputados después de una temporada en la que han jugado por debajo de su nivel y que ha sufrido alguna lesión de efectivos importantes.

Pese a las diferencias entre ambas plantillas, el conjunto amarillo no quiere sorpresas y saldrá a por todas desde el principio, tratando de matar el encuentro cuanto antes, con intensidad tanto ofensiva como defensiva. «Queremos tomarnos el partido en serio. Está claro que tenemos tres encuentros para alcanzar la primera plaza. Tenemos muy cerquita el objetivo de jugar el 'play off' por lo que también debemos empezar a preparar la fase de ascenso», explicó Ascorbe. «Necesitamos tener partidos para no perder el ritmo de competición e intentar mejorar como grupo. Así que todos los encuentros tienen que ser así, por respeto al rival y por nosotros para poder llegar en las mejores condiciones», añadió el entrenador del Sporting.

Es que desde que acaba la Liga regular hasta el primer partido eliminatorio del 'play off' hay tres semanas en las que conseguir un encuentro amistoso es sumamente complicado debido a que la inmensa mayoría de clubes cierran sus puertas tras acabar la campaña. «Todos los compromisos que jugamos son importantísimos y nuestra idea es disputar cada encuentro a muerte y rotar a las jugadoras para que todo el mundo esté a tope», apuntó el preparador.

LA FRASE Luismi Ascorbe Entrenador del Sporting «Todos los partidos los afrontamos con seriedad, por respeto a los rivales y por nosotros mismos»

El choque entre el Sporting y el Garlan Legumbres se disputará esta noche (20.30 horas), en el polideportivo de Lobete, coincidiendo en horario con el encuentro entre el Ciudad de Logroño y el Zamora, que comenzará media hora antes. Según explicó Ascorbe, no se pudo modificar el horario porque el pabellón estará siendo utilizado dos horas antes.

De ganar esta noche, el Sporting sellará la primera plaza, por lo que entrará al bombo del sorteo que le emparejará con el segundo clasificado de alguno de los grupos A, C y D. Es decir, sus posibles rivales podrían ser el Lanzarote Puerto del Carmen, el Cleba León, el Salud Tenerife o el Adesal Córdoba. Unos desplazamientos largos y costosos que tienen en vilo a los dirigentes del conjunto riojano.