A NOSOTROS NOS SORPRENDIÓ

El SKA Minsk es un muy buen equipo. De hecho, el conjunto bielorruso acaba de eliminar al SCM Bucuresti, equipo en el que estoy jugando desde principios de esta temporada. Se trata de un bloque que no sólo conozco de esta eliminatoria sino que también he jugado contra ellos en mis temporadas como jugador del Meshkov Brest.

Cierto es que se trata de un equipo distinto al que me tocó enfrentar en mi etapa en Bielorrusia. Es un bloque mucho más rejuvenecido que el de entonces. Personalmente me gusta mucho más porque juegan muy rápido y muy valiente. El sistema que emplean es sencillo, movimientos tácticos nada complicados, pero las cosas que hacen las llevan a cabo muy bien.

El SKA Minsk cuenta con jugadores muy destacados, que marcan la diferencia. Entre ellos está el joven lateral izquierdo, Vladislav Kulesh [2,05 metros de altura], que lo está haciendo muy bien. Se trata de un jugador muy grande, muy buen tirador y que se coloca en el centro de una defensa muy fuerte.

El equipo bielorruso tiene también un pivote muy grande y una buena defensa 6-0 bastante plana. La verdad es que es un equipo que mantiene la idiosincracia de la antigua escuela soviética. Personalmente, es un equipo, el Minsk, que me ha sorprendido gratamente y a nosotros (el SCM Bucuresti) nos ganaron merecidamente tanto en el partido de ida como el de vuelta.

Creo que con el BM Ciudad de Logroño será una eliminatoria muy abierta y bonita. El equipo riojano ahora mismo no está muy bien, por lo que yo he visto, y los bielorrusos juegan sin presión y sin nada que perder. Les he visto muy bien.

Para el partido de ida que jugará el BM Ciudad de Logroño, la pista del SKA Minsk no se llega a llenar, pero acude bastante gente a los partidos. No mete mucha presión, pero es un público que acompaña a su equipo.

En resumen, creo que el equipo franjivino es favorito a ganar la eliminatoria. Para ello tendrá que hacer una eliminatoria muy completa para llegar a la fase de grupos de la Copa EHF.