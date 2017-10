BM CIUDAD DE LOGROÑO Una situación muy incómoda Garabaya anima a Montoro desde el banquillo. :: fernando díaz Después de las cuatro primeras jornadas de Liga, el Ciudad de Logroño ocupa la penúltima posición en la tabla ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Martes, 3 octubre 2017, 15:20

Muchos aficionados del Ciudad de Logroño se frotaban ayer los ojos cuando veían la clasificación de la Liga Loterías Asobal. Y es que el equipo riojano ocupa la penúltima posición, con tres derrotas y un solo triunfo, empatado a puntos con Cangas, Bidasoa y Puerto Sagunto. Por debajo queda Zamora con un punto.

Se trata de una situación insólita en la historia del Club Balonmano Ciudad de Logroño. Nunca se había visto en esta situación el equipo que entrena Jota González, después de la disputa de las cuatro primeras jornadas.

El entrenador franjivino ya se lo recordó al término del partido frente al Cuenca: «Estamos en una situación a la que no estábamos acostumbrados y hay que intentar trabajar entre todos para salir adelante. Sabemos que esto no es lo del otro año pero sí que podemos hacerlo mejor».

A expensas de comenzar hoy una nueva semana de trabajo para preparar el partido del sábado en Irún, la atención de los responsables del equipo se centra en la evolución de Rubén Garabaya. El pivote no pudo jugar ante Cuenca porque durante el calentamiento notó un pequeño pinchazo en el cuádriceps izquierdo. «La decisión fue preventiva. No tenía pinta de ser mucho pero por precaución se decidió que no jugara. Para que no fuera a mayores», reconocía el fisio del equipo, Xenxo Díaz.

Después de la jornada de descanso de ayer, hoy se evaluará la situación física de Garabaya durante el primer entrenamiento.

Por otro lado, el próximo sábado el encuentro entre el Bidasoa y el Ciudad de Logroño (17.00 horas) también será retransmitido por Movistar+. De esta manera, los franjivino habrán sido televisados en los cinco primeros encuentros de competición. Continúa abierto el viaje a Irún que ha organizado la peña Orgullo Franjivino (www.ofranjivino.com).