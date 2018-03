BALONMANO Silencio en el Ciudad de Logroño Krupa es atendido tras recibir un balonazo en la cara. :: e.m. Jota González continúa sin hacer declaraciones sobre el partido ante el Barcelona ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Domingo, 11 marzo 2018, 13:45

Era más que probable que el Ciudad de Logroño cayera en su desplazamiento a Barcelona. El todopoderoso equipo de Xavi Pascual está intratable y los pupilos de Jota González lo sufrieron en sus propias carnes.

Lo que no era previsible es que una derrota esperada, causara tanta inquietud en el técnico franjivino, Jota González. El pucelano no quiso realizar declaraciones después del partido en el Palau. «Prefiero no hablar porque es evidente lo que se ha visto y hay poco que analizar», concluía Jota González el miércoles por la noche.

Continuaba ayer el técnico franjivino en la misma línea. Silencio. Que cada uno interprete lo que quiera. «Pregúntame por lo que quieras pero del partido de Barcelona no voy a comentar nada. Sigo pensando lo mismo». Con estas palabras definía Jota González su estado de ánimo.

«Tras el partido nos expresó su malestar por cómo habíamos jugado. Es normal», explica Garabaya

El Ciudad de Logroño aguantó la primera parte en el Palau y se fue al descanso perdiendo sólo por dos goles, 17-15. Fue en la segunda mitad cuando el Barcelona rompió el encuentro definitivamente y venció 37-27.

«En la charla después del partido nos trasladó su malestar por cómo habíamos jugado. Es normal. Pero no hay nada personal y el ambiente en el vestuario es muy bueno», comentaba ayer Rubén Garabaya, uno de los jugadores con más peso en la plantilla franjivino.

En la misma línea se expresaba el capitán del equipo, Gurutz Aginagalde. «No hubo nada excepcional en la charla después del partido. Jota estaba decepcionado, como es normal, pero no dijo nada especial», explicó el irundarra después del entrenamiento.

Ayer, según palabras de Rubén Garabaya, durante la sesión de vídeo se «repasaron los errores para corregirlos para próximas citas». «Nada extraño con relación a otros partidos, lo normal», concluía el pivote asturiano.

Silencios, los de Jota González, que cada uno puede interpretar según lo entienda. En cualquier caso, una reacción nada habitual en el técnico del Ciudad de Logroño que siempre atiende a los medios de comunicación con independencia del resultado.

Susto en el entrenamiento

En la sesión de entrenamiento de ayer se vivieron momentos de tensión cuando Montoro, desde la línea de seis metros, estrelló involuntariamente el balón con gran potencia en la cara de Krupa. El portero checo cayó al suelo y necesitó la asistencia de Xenxo Díaz. Afortunadamente, el problema no fue a mayores y el portero pudo continuar con la rutina.

Mientras la plantilla franjivino entrenaba en la pista a las órdenes de Jota González, tres jugadores realizaban trabajos especiales. Juan del Arco, por un lado, permanecía en el gimnasio haciendo bicicleta. Además, Rubén Garabaya completaba un circuito preparado por Xenxo Díaz y Juan Castro también se ejercitaba al margen.

Por otro lado, esta noche continúa la jornada 21 de la Liga Asobal con la disputa del encuentro entre el Granollers y el Puerto Sagunto (20.30 horas). El conjunto vallesano precede al Ciudad de Logroño en la tabla de clasificación con un punto más (25).