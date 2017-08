Una semana sin noticias de Langaro Haniel Langaro lanza a portería. :: juan marín El Logroño comienza la segunda semana de trabajo sin el jugador brasileño y sin cobrar el dinero de su cláusula ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Sábado, 5 agosto 2017, 23:49

El Club Balonmano Ciudad de Logroño comienza esta mañana la segunda semana de entrenamientos de pretemporada. Desde las nueve de la mañana los jugadores que entrena Jota González están citados en el Adarraga para trabajar con el preparador físico.

Los franjivino han cumplido una semana de entrenamientos, desde que el pasado lunes por la tarde se citaran los jugadores en el Palacio de los Deportes. Estuvieron todos menos uno: Haniel Langaro.

El brasileño firmó un contrato con el Dunkerque francés aunque el club galo todavía no ha abonado la cláusula de rescisión de Langaro, que tiene un año más de contrato con el equipo logroñés.

Así las cosas, a todos los efectos Langaro es jugador franjivino. A todos, salvo que no ha aparecido durante toda la semana ni hay expectativas de que aparezca.

Su caso es difícil de explicar, o por lo menos así lo parece después de lo que se vio el primer día de la pretemporada. Primero fue su compatriota Fabio Chiuffa el que atendió a la prensa. Ajeno a todos estos líos, el zurdo contestó: «Hasta lo que yo sé, ha fichado con Dunkerque».

Más tarde fue el turno de Jota González. «No tengo ni idea de cómo está ese tema. Creo que es un asunto que os podrá explicar más el presidente». Con estas palabras delegó el técnico pucelano el turno de palabra en el presidente de la entidad.

Compromiso

Llegó el turno para Ángel Rituerto: «Langaro pertenece al Ciudad de Logroño. Nosotros tenemos una carta compromiso de hace un par de días de que van a pagar la cláusula, pero simplemente tenemos el compromiso. Langaro es nuestro y no daremos su pase hasta que no hagan la transferencia correspondiente. Langaro estaba citado hoy, pero no ha venido. Esperaremos un par de días y si no viene, tomaremos cartas en el asunto».

No hay constancia de que el club riojano haya iniciado alguna acción disciplinaria contra el primera línea brasileño. Es de esperar que los próximas días sean claves en la resolución de este problema.