LIGA ASOBAL Semana larga con Zamora en el punto de mira El Ciudad de Logroño inicia la preparación del partido pendiente de Castro, Del Arco y Garabaya sabiendo que no se puede fallar ELOY MADORRÁN Miércoles, 14 marzo 2018, 09:46

logroño. Semana larga para la plantilla del Ciudad de Logroño, que trabaja con una meta fija en el horizonte: Zamora. El sábado visita el Palacio de los Deportes (20.00 horas) el equipo castellanoleonés, que pelea por evitar el descenso. No se pueden permitir los de Jota González otro tropiezo como el de Bidasoa.

Visto lo sucedido el fin de semana, en el que el equipo franjivino ha descendido al octavo puesto de la clasificación, no se puede perder comba en la lucha por los puestos europeos. «Aquí nadie perdona. Cuando juegan dos de arriba sí tiene que perder alguno, pero el resto no afloja. Nosotros, en las primeras jornadas de la segunda vuelta, no hacíamos más que ganar pero no subíamos puestos porque nadie perdía», explicaba ayer el técnico del equipo, Jota González.

Pero el pucelano avisa, esta circunstancia no significa que se vaya a decidir la Liga en los enfrentamientos directos: «Al final, perder con los de abajo penaliza una barbaridad, no te puedes relajar. Yo me acuerdo ahora del partido de Bidasoa, porque lo tengo más reciente, pero la clave estuvo en la primera vuelta».

LAS FRASES Jota González Técnico del Ciudad de Logroño «Perder con los equipos de abajo penaliza una barbaridad, no te puedes relajar» Ángel Fernández Extremo del Ciudad de Logroño «Estoy contento de volver a la selección, pero sabiendo que queda mucho trabajo que hacer con el equipo»

Sobre la situación física del equipo, el técnico reconoce que tiene a varios hombres que no entrenan al ritmo del resto (Juan del Arco, Juan Castro, Rubén Garabaya) y eso está penalizando un poco el trabajo colectivo. Sin embargo, Jota González espera que durante la semana que ayer comenzaba se normalicen las cosas.

Por otro lado, el pasado viernes, Jordi Ribera, seleccionador nacional, estuvo viendo el entrenamiento del Ciudad de Logroño. «Me llamó para pedirme permiso y, lógicamente, le dije que sí. Además aproveché para llamar a los juveniles del Calasancio que han estado en la concentración de Sierra Nevada para que vinieran a entrenar», recuerda Jota.

Ángel, con los Hispanos

Ayer se dio a conocer la lista de convocados por Jordi Ribera para el duelo que enfrentará a los Hispanos con Túnez, en el Quijote Arena de Ciudad Real, el próximo 7 de abril (20.00 horas). El seleccionador a vuelto a confiar en Ángel Fernández.

La convocatoria está formada por Gonzalo Pérez de Vargas (Barcelona), Rodrigo Corrales (PSG), Raúl Entrerríos (Barcelona), Daniel Sarmiento (Saint Raphael), Eduardo Gurbindo (Nantes), Álex Dujshebaev (Kielce), Joan Cañellas (Vardar), Daniel Dujshebaev (Celje), Viran Morros (Barcelona), Iosu Goñi (Pays D'Aix), Ferrán Solé (Toulouse), Kauldi Odriozola (Bidasoa), Ángel Fernández (Ciudad de Logroño), Valero Rivera (Barcelona), Aitor Ariño (Barcelona), Julen Aginagalde (PGE Vive Kielce), Adriá Figueras (Fraikin Granollers) y Antonio Bazán (Helvetia Anaitasuna).