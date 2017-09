ASOBAL «En la segunda parte nos han marcado 19 goles, que son muchísimos» Jota González, junto a Muñoz (izq.) y Miguel. :: fernando díaz El entrenador franjivino lamenta la precipitación de sus jugadores por marcar gol en los minutos decisivos del partido Jota González Técnico del Logroño ELOY MADORRÁN Domingo, 1 octubre 2017, 00:18

No era una tarde agradable la de ayer en el autobús del Ciudad de Logroño. Duele perder y el ambiente es serio. Jota González responde a las preguntas.

- ¿Qué valoración hace del partido? Durante gran parte daba la impresión de que estaba controlado.

- Bueno, en la segunda parte nos han marcado 19 goles, que son muchísimos goles. Además no hemos aprovechado bien las superioridades numéricas.

LA FRASE «Nos pasa lo de siempre, cuando el ataque está al borde del pasivo nos terminan marcando»

- Y en ataque tampoco el equipo ha estado muy afortunado en los minutos finales.

- Hemos jugado con mucha ansiedad, con demasiadas de ganar. Y eso nos ha llevado a peder balones, jugando las situaciones que parecía que íbamos contrarreloj. Esto nos ha pasado factura en el partido porque nos hemos acelerado en todo.

- Demasiados goles en contra. Hay que bajar el número de goles encajados para poder ganar los partidos.

- Nos pasa lo de siempre, cuando el ataque está al borde del pasivo llega un pase al pivote, o un gol a la desesperada y nos terminan metiendo gol. Ahí no hemos estado bien, sobre todo en los minutos decisivos.

- Al final Rubén Garabaya ha tenido que realizar un gran esfuerzo.

- Hemos tenido que ponerle en ataque y en defensa lo que pasa es que se va cansando y pide el cambio, en normal. Y eso nos ha pasado factura. Es complicado quitarle de ahí porque es el marca la línea en defensa.

- Y Miguel ha aguantado con dos exclusiones.

- Sí, se ha cargado muy rápido con dos exclusiones en la primera mitad. Tras el descanso me la he jugado y ha aguantado bien. Quizá había que haber dado algún relevo en el lateral izquierdo, que he jugado todo el partido con Juan (Del Arco). Pero nunca sabes cómo acertar, son momentos delicados.

- En la segunda parte se ha desesperado con la portería. Ninguno tocaba un balón.

- Creo que esa es otra de las claves del partido. Así es difícil ganar. En ataque y en defensa las cosas pueden salir mejor o peor pero también necesitamos portería.

- ¿Ha pasado algo con el público que estaba detrás del banquillo?

- La verdad es que yo no me he enterado muy bien. Lo que pasa es que no podemos entrar en eso porque a ellos les beneficia. Íbamos tres arriba y luego nos empatan. No es nuestra guerra.

- ¿La clave ha estado en el tramo final?

- Lo cierto es que no hemos estado bien en la segunda parte y además, en los minutos finales, hemos estado muy precipitados y hemos perdido.