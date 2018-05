«Hay que seguir luchando, necesitamos un punto más» Jota González gesticula durante la victoria del Ciudad de Logroño ante el Puente Genil. :: Díaz Uriel El técnico valoró el triunfo ante un rival serio gracias a la regularidad en el juego franjivino, las paradas de Krupa y el buen balance defensivo Jota González Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Domingo, 6 mayo 2018, 00:25

Mucho más cerca del objetivo. Jota González no quiere distracciones ni celebraciones prematuras. Pero sabe que el billete de Europa está muy cerca.

- La Copa EHF está a un empate. Objetivo casi cumplido.

- Sí. Si hubiese perdido Anaitasuna en Bidasoa seríamos matemáticamente cuartos, algo muy importante para nosotros. Pero no ha podido ser. Habrá que seguir luchando, necesitamos un punto más o un empate de Anaitasuna.

- Que juega la próxima jornada contra el Barcelona...

- Sí, pero prefiero ir a lo seguro.

- ¿Qué valoración hace de esta séptima victoria consecutiva?

- Que es muy importante para nosotros. No hemos estado muy finos en la defensa, pero hemos tenido tablas en ataque y hemos sabido llevar el partido. Contra el 5-1 hemos estado un poco más atascados porque no lo habíamos entrenado. Tuve que sacar a Lazar (Kukic) para las situaciones de uno contra uno y hemos fallado más tiros mientras ellos han estado más acertados. Era muy importante sacar este partido y lo hemos conseguido. Porque no hay que olvidar que este equipo, en sus dos últimas salidas, perdió por uno en Granollers y en León en el último segundo. Creo que tienen un buen equipo y les hemos controlado y en ataque hemos funcionado, hemos ido rotando jugadores en función de los que necesitábamos. También es importante que tal y como está Juan del Arco le pudimos dar descanso. Pablo (Paredes) lo ha hecho bien y contra el 5-1 nos cuadraba más jugar con Kukic y Castro.

- ¿Cuál ha sido la clave?

- En la primera parte, en los momentos complicados, Krupa nos ha hecho unas paradas importantes. Al final de la primera parte ha habido un momento importante en que ellos se no podrían haber puesto a tres pero nos fuimos a cinco con una contra después de su fallo. Otra de las claves ha sido la regularidad en el juego, en el equilibrio entre el ataque y la defensa. Hemos hecho buen balance defensivo, hemos controlado mejor a Moreira en la segunda parte. La temporada se nos va haciendo larga a todos y ya no estamos tan finos como antes.

- Ahora a centrar todo el trabajo en la Copa del Rey, ¿no?

- Sí, son tres partidos seguidos si ganamos y con una plantilla corta es complicado. Veremos hasta dónde podemos llegar. La Copa es siempre una ilusión.