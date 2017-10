«Sabemos que no es lo del otro año, pero podemos hacerlo mejor» Jota Fernández, pensativo, ayer en el banquillo del Ciudad de Logroño. :: fernando díaz El míster franjivino apela al trabajo para sacar adelante la delicada situación que atraviesa el equipo Jota González Técnico del Ciudad de Logroño E. MADORRÁN LOGROÑO. Sábado, 7 octubre 2017, 23:50

Semblante serio en el técnico del Ciudad de Logroño, no es para menos. Pero a la vez, tranquilo, explicando lo sucedido en la pista sin pasión.

- ¿Qué ha pasado con Rubén Garabaya?

- Se ha lesionado en el calentamiento y no hemos podido ponerle en todo el partido. (El asturiano sufrió un pinchazo en el cuádriceps izquierdo).

- ¿Cómo explica lo sucedido?

- Hemos comenzado con una defensa modificada por lo de Rubén. En la primera parte hemos estado muy desacertados en ataque y, sobre todo, en el lanzamiento. Siempre tenemos un porcentaje de portería nuestro muy bajo en la primera mitad y muy alto del equipo rival.

- Había muchas ganas de hacer las cosas bien y ha podido ser contraproducente.

- Sí, jugadores como Juan del Arco, por ejemplo, han salido con una ansiedad terrible. Parece que vamos con la soga al cuello en cada acción.

- ¿Qué le ha parecido el Ciudad de Logroño de la segunda parte?

- Cuando la defensa ha aportado más y la portería ha estado más entonada, es una pena que cada vez que nos hemos puesto a dos, no nos hemos quedado a uno. Unas veces una exclusión de Juan Castro, otra vez un pase mal dado, otra vez errores de lanzamiento no claros, sino clarísimos. Ellos se encierran atrás y esperan a que las pare Maciel y les ha salido bien.

- Otro partido que terminan con más de treinta goles encajados.

- No sé cuántos han sido al final. Nosotros hemos arriesgado mucho y ellos en ataque nos han superado en el uno contra uno y en el dos contra dos. Son jugadores muy fuertes. Mientras, nosotros no nos vamos claros de situaciones uno contra uno y terminas jugando todo excesivamente táctico.

- ¿Le ha recordado al partido de Granollers?

- Un partido un poco parecido. En aquel partido Almeida paró todo en la primera parte y en los momentos de remontada nos supimos culminar.

- ¿Le ha dicho algo especial a los jugadores al final del partido?

- Que hay que centrarse mucho porque estamos en una situación a la que no estábamos acostumbrados y hay que intentar trabajar entre todos para salir adelante. Sabemos que esto no es lo del otro año pero sí que podemos hacerlo mejor. Necesitamos un poco más de acierto en el lanzamiento y, sobre todo, empezar a defender desde el principio como lo hemos hecho en la segunda parte y con una portería igual.

- ¿Y ahora qué?

- Pues vamos a Irún y luego viene el Barcelona. Es todo muy difícil tal y como estamos.

- El público se ha quejado mucho del arbitraje.

- Yo siempre digo lo mismo, me gustaría que me arbitrasen fuera de casa igual. Pero de los árbitros no hablo porque el resultado ya no se puede mover.