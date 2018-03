«Me quedo sobre todo con la actitud y la intensidad de los jugadores» Jota González participa del corro del final del partido. :: Fernando Álvarez Para el entrenador franjivino la clave de la victoria fue la raza desde el minuto uno que mostró el equipo riojano Jota González Técnico del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Domingo, 1 abril 2018, 00:04

Así como Jota González en los últimos tres partidos acabó disgustado, sobre todo por la actitud de su equipo, ayer estaba encantado con lo visto en el David Santamaría.

- ¿Cuánto ha sufrido durante el partido?

- Está claro que en estos partidos tan igualados, con altibajos y en un final tan disputado, mucho.

- Decía usted que más allá de los 'average' había que ganar, cosa que se consiguió.

- Hay que ganar. El 'average' es algo que se va viendo durante el partido. Lógicamente lo importante era la victoria porque si vas con la cabeza con el 'average' eso es prepotencia.

- ¿Qué análisis hace del partido? Desde fuera pareció un duelo táctico entre Montes y usted.

- Hemos ido haciendo muchas alternativas durante el partido. Hemos jugado cosas mejor, otras peor, pero me quedo sobre todo con la actitud. Hemos visto que por encima de todo está la raza que han puesto los jugadores en cada acción del partido, con errores, muchos, y con aciertos. La clave está en la actitud desde el minuto uno. Y es ventajista decirlo ahora pero en el descanso se lo he dicho. Les dije que ocurriera lo que ocurriera, si en la segunda parte íbamos con esa intensidad y ganas iba a estar contento.

- Una intensidad que faltó en los últimos encuentros.

- Sí, fueron formas distintas de plantearse un partido. Me gusta cómo nos hemos dejado el alma en el campo. Mirar atrás no tiene sentido. Y eso que pudimos perder o empatar si Fabio (Chiuffa) falla la última. No es todo ganar o perder, aunque lógicamente es lo más importante. Pero de esta manera puedes luchar aunque cometas muchos desaciertos. Hay una parte negativa que es la lesión de Juan Castro y Rubén Garabaya. Lazar Kukic tuvo que jugar con algún mareo.

- Quién le iba a decir quince partidos atrás que su equipo estaría cuarto.

- Está claro. No voy a negar ahora que en aquel momento veía que no salíamos de allí abajo. Estaba preocupadísimo por el descenso. La clave fue ese partido contra el Anaitasuna fuera de casa (27-29) en que empezó a cambiar la dinámica. Los periodistas me preguntaban después del partido por qué el Guadalajara estaba tan mal. No lo está. Lo que pasa es que hay pequeños matices que te cambian un partido.

- Está todo en un pañuelo.

- Sí, depende mucho de lo que pase en cada partido. Una jornada nos pusimos quintos y las dos siguientes, octavos y esto volverá a dar cambios. Lo importante es no descolgarse.