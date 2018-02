BALONMANO Dos puntos de color gris Danielle, máxima anotadora de las riojanas, lanza a portería. :: jonathan herreros El Sporting gana en un mal partido al correoso Kukullaga ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Domingo, 18 febrero 2018, 00:56

A lo largo de una competición hay partidos de todo tipo: buenos, malos, regulares, algunos se ganan jugando mal, otros se pierden a pesar de haber hecho buen balonmano pero el rival es mejor... El de ayer en el Palacio de los Deportes fue malo por ambas partes. Ni Sporting ni Kukullaga estuvieron finos, con muchas imprecisiones por ambas partes. Ganó el equipo riojano porque es mejor (25-18). Y punto. De nuevo la defensa y la portería marcaron la diferencia. Es lo que tiene ser la mejor retaguardia de la categoría.

25 SPORTING 18 KUKULLAGA Sporting La Rioja Elena, Lucía (2), Carla (4), Arima (1), Rakel, Irati (4), Masha (4) -siete inicial-, Rebeca, Danielle (5), Raquel Suárez (2), Marta, Sara, Ana (2), Noelia y Larua (1). Kukullaga Olatz, Irati (7), Irene (1), Maider, Paula (2), Ariane, Miriam (2) -siete inicial-, Sonia (1), Lucía, Ane (1), Sarai (1), Izaskun, Andrea y Maialen (3). Goles 1-0, 3-2, 5-3, 8-5, 11-7, 15-9 (descanso), 16-10, 19-10, 20-12, 20-12, 24-15 y 25-18 (final). Árbitras Leyre Fernández y Maite López. Excluyeron a la local Masha (44') y a la visitante Sarai (48'). Incidencias Un centenar de personas en las gradas del Palacio del Deporte, algunas de ellas disfrazadas.

El inicio de partido estuvo marcado por los excesivos errores de ambos ataques. Riojanas y vascas rivalizaban en fallos y ningún equipo acertaba a romper el marcador a pesar de que al Kukullaga le costó casi nueve minutos anotar su primer gol.

Marta y Arima eran un muro en el centro del 6-0 defensivo y Elena se sumó a la fiesta. Además, Carla aprovechó el saque rápido de centro para anotar mientras las vascas realizaban cambios. Esto obligó a técnico del Kukullaga a pedir tiempo muerto en el minuto 20 (8-5).

A partir de ese momento el marcador fue haciendo la goma. Se acercaron los visitantes (8-7) para luego abrirse (11-7).

No le gustaba a Luismi Ascorbe cómo estaba su equipo y pidió tiempo muerto a falta de cuatro minutos para el descanso (11-8). Fue fundamental porque de ahí hasta el final las riojanas aprovecharon la racha anotadora de Danielle (3 tantos seguidos) para lograr la mayor renta del partido (15-9). Se esperaba que el Sporting La Rioja solucionara las imprecisiones tras el paso por los vestuarios. Pero no fue así. Para consuelo de las riojanas tampoco las jugadoras de Kukullaga estuvieron muy finas. Ayer los ataques en estático no acertaron a descifrar las correspondientes defensas.

Rotura definitiva

A pesar de este panorama, el Sporting La Rioja terminó de romper el partido para no sufrir. De nuevo el 6-0 riojano cerró la portería y dejó al Kukullaga definitivamente tocado de muerte. Un dato, las vascas sólo pudieron anotar dos goles en quince minutos. Con esta carta de presentación es imposible ganar al líder del grupo.

Así las cosas, con el partido decidido, Ascorbe comenzó el carrusel de cambios para dar minutos a todas las jugadoras. Ayer salieron todas.

En los diez últimos minutos de partido, los cambios sumados a los errores (que nunca desaparecieron) permitieron a las jugadoras visitantes maquillar el resultado definitivo (25-18).

Con este triunfo las riojanas que entrena Luismi Ascorbe siguen liderando la clasificación y continúan su trabajo que sólo tiene un objetivo final: el ascenso a División de Honor. Por buen camino van. Este año hay menos nombres, pero mejor equipo.