«El problema es serio y lo primero es salvar la categoría» Jota González se enfada durante un encuentro en el Palacio de los Deportes :: Fernando Díaz El técnico franjivino asume la responsabilidad del presente del equipo y cree que quizá haya que replantearse los objetivosJota González Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Sábado, 14 octubre 2017, 23:39

El entrenador del Ciudad de Logroño prácticamente no tiene respuestas a esta nueva derrota del equipo franjivino, a esta nueva intento de remontada que se queda en nada.

- ¿Qué análisis hace de esta derrota?

- Se ha repetido la misma historia de los últimos partidos. Nos ponemos siete abajo, hacemos la heroica y cuando tenemos la oportunidad de ganar, en superioridad, arriesgamos siete contra cinco, y en vez de pasarla lanzamos y nos meten gol de portería a portería. Luego, cuando estamos en defensa con uno más nos quitan un hombre por exclusión. Eso ha sido decisivo. Pero creo que todo se resume en los cinco primeros ataques con cuatro pérdidas.

- ¿Cómo está el equipo?

- Estamos muy mal, muy flojos, jugamos con una presión que nos atenaza, perdemos todos los balones y al final no llegamos a tirar a portería. Y cuando lanzamos fallamos tiros claros. Así es muy complicado.

- ¿Cuánto de mental cree que hay en esta situación?

- No lo sé. Pero veo que terminamos perdiendo muchísimos balones no forzados y así es difícil jugar.

- ¿Qué sucede con las arreones que siempre acaban en nada?

- Una vez más y esta vez creo que ha sido la oportunidad más clara. No lo sé... Las cosas están dichas. Como siempre, la máxima responsabilidad es del entrenador. No sé... No engancho o la gente no entiende lo que se le dice. No sé...

- Olvidémonos de que llega el Barça al Palacio el miércoles. ¿Se ve capaz de levantar esto?

- Ahora mismo lo veo muy negativo. La responsabilidad, lógicamente, es del entrenador y es complicado. Ya he intentado muchas cosas que no salen.

- ¿Dónde está el cortocircuito?

- No lo sé. Los partidos los empezamos siempre muy mal, con muchas pérdidas, no atacamos bien, en defensa no defendemos bien los uno contra uno, nos superan en todas las acciones y al final es una mezcla de todo. No creo que haya un tema en concreto.

- ¿El mayor problema es el ataque o la defensa?

- Todo.

- Llega el Barça a Logroño. ¿Qué de positivo se puede rescatar de un partido frente a un rival que no pierde desde el 2013?

- Simplemente hay que ir a ganar. No hay otra, sea el Barça o sea el que sea. Lógicamente, es más difícil que otros. Luego debemos visitar Zamora y es una final porque hay que empezar a replantearse un poco el contexto. Lo primero es salvar la categoría. Es serio

- Conseguir los primeros 18 o 20 puntos, como hace diez años...

- Sí, ese era el objetivo. Ahora hay que poner la mira en cada partido para sacar esos puntos.