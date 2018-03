DIVISIÓN DE HONOR PLATA Primera plaza asegurada Noelia Pérez supera a la defensa para lanzar a portería durante el partido de ayer. :: sonia tercero El Sporting La Rioja doblega al colista, el Garlan alavés, tras un mal inicio de partido a nivel defensivo DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 23:46

Con la victoria lograda ayer ante el colista, el Garlan Legumbres, el Sporting La Rioja se asegura finalizar la liga regular en primera posición y disputar el 'play off' de ascenso como cabeza de serie. Aunque el marcador final refleja una victoria aplastante de las riojanas sobre las alavesas, en la primera parte del encuentro costó que el equipo local despegase en el marcador.

34 SPORTING LA RIOJA GARLAN LEGUMBRES 18 Sporting La Rioja Rebeca, Suárez (4, 1 de penalti), Masha (5), Holgado (2), Benito (1), Arima (1) y Ladrera (6). También jugaron Danielle (3), Prieto, Olarte, Sicilia (2, 1 de penalti), Moreno (1), Rivas (6), Noelia (1), Arguiñariz (2) y Navarro. Garlan Legumbres Biain, Betel (3), Nefer (2), Yurema (1), Leticia (7), Paula (2) y Roche (2). También jugaron Del Val, Heras, Izaga (1), Oihane y Alba. Parciales 5-2 (m. 5), 8-4 (m. 10), 12-5 (m. 15), 15-6 (m. 20), 17-7 (m. 25), 18-10 (descanso), 21-10 (m. 35), 25-10 (m. 40), 27-11 (m. 45), 29-14 (m. 50), 32-15 (m. 55) y 34-18 (final). Árbitros: Víctor Rollán y Luis Ignacio Colmenero, quienes mostraron tarjeta amarilla a las jugadoras locales Suárez, Holgado y Olarte y a las visitantes Nefer y Paula. Exclusiones: Roche (m. 10), Sicilia (m. 25), Arima (m. 29), Oihane (m. 32) y Olarte (m. 54). Incidencias 75 espectadores en Lobete.

El equipo alavés tuvo un buen porcentaje goleador durante los primeros minutos de partido, en la que la defensa 6-0 de las logroñesas no fue demasiado efectiva. «Estamos muy contemplativas, esto no puede ser, este no es nuestro nivel defensivo», exclamó desde el banquillo el entrenador del Sporting, Luismi Ascorbe. Lo cierto es que mediada la primera parte el marcador ya fue claramente favorable a las locales y por eso en el minuto 16, con el 14-6, el técnico visitante pidió el único tiempo muerto del partido. La anotación de Ladrera y Suárez fue clave en el Sporting, ya que las dos jugadoras sumaron 4 goles cada una en los primeros 12 minutos.

El Sporting pasó a defender con un 5-1 con Masha como jugadora adelantada y después, en la segunda parte, probó a marcar individualmente a Leticia (la máxima anotadora del Garlan, con 7 goles), con Moreno. A los 20 minutos de juego Ascorbe ya había dado entrada en la cancha a todas las jugadoras de campo, las catorce mujeres, y tras una ventaja máxima de 10 goles en el minuto 25, al descanso el marcador reflejó un claro 18-10.

Los 11 primeros minutos de la segunda parte fueron cruciales para afianzar la victoria del Sporting, ya que protagonizó un parcial de 7-0 gracias a una ostensible mejoría de la defensa y el marcaje de Leticia. Después, ya con el partido resuelto, Leticia adquirió libertad y pudo aportar más al equipo alavés, anotando 5 tantos. Por parte local, la jugadora más activa fue Rivas, que sumó 6 goles sólo en la segunda mitad. La victoria fue cómoda para las riojanas en un partido sin tensión en el que supo reaccionar tras un mal inicio a nivel defensivo.