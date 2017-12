La prensa gala sitúa en el PSG de Raúl González al técnico franjivino y éste evita hablar de su futuro ELOY MADORRÁN BENIDORM. Miércoles, 20 diciembre 2017, 23:56

Que Jota González no iba a continuar entrenando al Ciudad de Logroño la próxima campaña era un secreto a voces. Su ciclo en Logroño ha llegado a su fin y, si no hubiera sido por las circunstancias que rodearon el final de la temporada pasada (la falta de patrocinador y los recortes económicos), el técnico ya habría cambiado de aires.

Lo que no se conoce seguro es su destino. Sin embargo, en las últimas horas la prensa francesa se ha hecho eco de un rumor que ya se escuchaba en el entorno cercano del propio Jota González: será el segundo entrenador del Paris Saint Germain la próxima campaña. Diario LA RIOJA habló ayer con el técnico pucelano. «Ya sabéis que nunca hablo sobre mi futuro. Nunca lo he hecho y ahora no voy a cambiar», comentó ayer antes de disputar el partido contra Benidorm, como ha hecho en todas las temporadas anteriores.

La llegada del pucelano a la capital gala, a un proyecto millonario, tiene sentido porque el entrenador de la próxima campaña será Raúl González, hermano del gerente del club y amigo íntimo de Jota (ambos vienen del Balonmano Valladolid). El actual entrenador del Vardar, vigente campeón de la Liga de Campeones, cambiará de aires la próxima campaña y podría contar con su amigo Jota González como ayudante. De hecho, en la rueda de prensa posterior el triunfo en la Champions, Raúl tuvo palabras de recuerdo para su amigo Jota.

De esta manera, el técnico franjivino iniciaría su carrera internacional, pero alejado de los focos mediáticos, que recaerán en Raúl González.