BM GRANOLLERS - BM CIUDAD DE LOGROÑO. LIGA ASOBAL «Podríamos haber ganado y regreso con mal sabor» Jota González, abatido tras la derrota en Granollers. :: m.s. El entrenador considera que el equipo no tuvo intensidad en la primera parte y que falló demasiado en los tiros Jota González Entrenador BM Logroño MARTÍN SCHMITT GRANOLLERS. Domingo, 10 septiembre 2017, 10:15

El entrenador franjivino, Jota González, acabó con malas sensaciones el primer partido de la Liga Asobal. Sobre todo porque creía que su equipo ganaría en Granollers y no lo consiguió lastrado por los errores.

- ¿Qué análisis hace de esta derrota?

- La conclusión es que una cosa son los entrenamientos y otra los partidos de verdad, con presión. Ahí se ve lo que somos y el carácter de cada uno. Las claves del partido son muy fáciles: en la primera parte la cantidad de balones que fallamos delante del portero en situaciones totalmente claras en seis metros. Nos faltó también la intensidad defensiva de la segunda parte. Hemos dejado a la gente lanzar muy cómoda, que el Granollers jugase muy tranquilo. Y eso nos pasó factura al final del partido.

- La segunda parte fue muy distinta.

- Sí, pero nos ha faltado el remate final cuando nos hemos puesto a uno para empatar. Hemos fallado algunos lanzamientos. Además, hemos sufrido una multitud de exclusiones.

- La remontada se frenó con una exclusión a Rubén Garabaya. Luego vino la roja a Miguel Sánchez-Migallón...

- Sí, hemos ido a remolque, con muchísimas exclusiones que nos han pasado factura.

- ¿Considera que esa reacción en la segunda parte fue por un tema de actitud más que táctica? Cierto es que la defensa en el 5-1 arriesgó más.

- Sí, esa reacción fue un tema de actitud. Hemos puesto a Rubén Garabaya en la pista y ha cambiado la situación. Me dijo Xenxo Díaz (fisio) que no pusiésemos a Garabaya de inicio porque no iba a durar todo el partido, pero cuando nos hemos ido complicando la vida le hemos tenido que sacar a jugar.

- ¿Ese tramo final puede ser el camino por el que debe mejorar el equipo?

- Está claro. Ver al equipo en los amistosos resulta muy bonito pero hay que hacerlo en las situaciones reales. El camino a seguir es cuando haces las cosas bien, defendiendo con intensidad. Pero hay muchísimo trabajo y mucho que ver de aquí en adelante.

- Ya pensando con la cabeza, un 30-27 en contra en casa de un rival directo podría ser un buen resultado. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

- Nunca se sabe, todo es muy lejano. Cuando acabe la primera vuelta veremos cómo estamos en la clasificación.

- ¿Con qué sabor de boca regresa a Logroño?

- Está claro que malo. He visto un partido en el que podríamos haber ganado. No hemos sido capaces de vencer y por eso, lógicamente, tengo que regresar con sensaciones malas.