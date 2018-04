ASOBAL «Ahora mismo podemos luchar por la Champions, depende de nosotros» Lazar Kukic en su versión más vertical, contra el Huesca. :: F. Álvarez El serbio, que es uno de los responsables de los buenos resultados del equipo, recalcula el objetivo franjivino Lazar Kukic Central del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Logroño Miércoles, 25 abril 2018, 10:16

Lazar Kukic llegó hace poco más de un año a Logroño. Lo hizo en silencio y con paciencia, dispuesto a aprender. Hoy es una pieza clave de este Ciudad de Logroño que, según sus palabras, está para luchar por la segunda plaza.

- Triunfo en Huesca. Y van seis seguidos.

- Sí, fue una victoria muy importante, sobre todo de cara a la lucha por los puestos europeos. Pero es que ahora podemos luchar por la segunda plaza. Es decir, la Champions depende de nosotros mismos. Si ganamos los tres partidos que nos quedan seremos segundos. El objetivo está cada vez más cerca y estamos muy contentos.

«Estoy encantado: el Ciudad de Logroño es mi segunda casa después del Partizan»

- ¿Cómo han cambiado las cosas desde la primera vuelta?

- Sí, mucho. Hace poco nadie podía imaginarse que estaríamos donde estamos ahora.

- ¿Hay más confianza, quizá?

- Sí, jugamos con mucha más confianza y hemos cambiado nuestra forma de jugar. Le damos más velocidad al juego.

- ¿Cuál ha sido el secreto de ese cambio de imagen?

- Puede ser la confianza que tenemos a la hora de jugar. Al principio fue muy difícil porque se fueron nueve jugadores y llegaron otros cinco. Ahora que conocemos el sistema, tenemos fe en nosotros mismos.

- ¿En qué conceptos ha cambiado el juego del Ciudad de Logroño?

- Vamos mucho más duro hacia adentro, le damos velocidad al juego. También ha mejorado mucho la defensa. Miguel (Sánchez-Migallón) y Rubén (Garabaya) lo están haciendo muy bien. Al igual que la portería, que está aportando. Estamos consiguiendo mucho con esta forma de jugar.

- Hablaba de la defensa, pero el ataque es el segundo mejor de la Liga después del de Barcelona.

- Sí, marcamos goles. Y mucho de eso es por la velocidad y por ir muy fuerte para adentro de las defensas.

- Se le ve disfrutando mucho.

- Muchísimo. Tengo la confianza del entrenador y eso es muy importante. Al principio, cuando llegué, fue bastante complicado porque no conocía el sistema de juego, pero ahora estoy encantado. Puedo decir que el Ciudad de Logroño es mi segunda casa después del Partizan.

- Se ha ganado a la afición también. En cada partido se le ve celebrando con los hinchas riojanos.

- Soy así, me motiva mucho. Y soy así con la gente que nos acompaña. Lo de la Peña Orgullo Franjivino es espectacular, no esperaba esto, que nos acompañen a sitios como Huesca, Pamplona, Guadalajara... Eso no pasa en Serbia.

- ¿Continuarán con el partido a partido, no?

- Sí, sólo podemos pensar en el Puente Genil. Luego vendrán la Copa del Rey y el partido contra el Ademar, pero primero está el encuentro del sábado. Hay que ir paso a paso.