BALONMANO El perfil del próximo BM Logroño Sergey Hernández, Junior Scott, Erik Balenciaga, Tomás Moreira y Bálint Fekete, las nuevas caras del Logroño. :: Ana González Sahagún En principio, Velasco contará con una plantilla más corta que la que ha administrado Jota, que hoy hace balance El club hace públicos los fichajes de Scott, Sergey, Balenciaga, Moreira y Fekete MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Lunes, 28 mayo 2018, 00:30

Sergey Hernández, el francés Junior Scott, Erik Balenciaga, Tomás Moreira y el húngaro Balint Fekete son las nuevas caras del Ciudad de Logroño. Ayer, un día después de la jornada de despedidas en el Palacio de los Deportes, el club riojano hizo público la plantilla con la que podrá contar Miguel Ángel Velasco la campaña siguiente en la que destacan estos cinco nombres. Unas contrataciones adelantadas por Diario LA RIOJA y que se sumarán a la nómina de jugadores que el presidente de la institución, Ángel Rituerto, dio a conocer en rueda de prensa la semana pasada.

Así, el extremo izquierdo quedará cubierto por Miguel Sánchez-Migallón y Edu Cadarso. El lateral izquierdo lo compartirán el madrileño Juan del Arco y el francés Junior Scott, fichado (no cedido) para las dos próximas temporadas. En el centro de la primera línea jugarán el serbio Lazar Kukic y el guipuzcoano Erik Balenciaga, que está en pleno proceso de recuperación de su rotura de ligamentos de rodilla. Ayudará en esa parcela Edu Cadarso.

En el lateral derecho jugarán Imanol Garciandia, renovado dos años más, y el húngaro Bálint Fekete, que llega cedido por el Pick Szeged húngaro. El zurdo también podrá dar cobertura al extremo derecho, parcela que ocupará Javi Muñoz.

La comparecencia de Jota González será retransmitida en directo por TVR

En el pivote, Tomislav Kusan compartirá puesto con el gallego Tomás Moreira, mientras que en portería, el capitán Gurutz Aginagalde estará acompañado por el joven Sergey Hernández, que este verano acudirá con la selección española a los Juegos del Mediterráneo, donde coincidirá con Imanol Garciandia y Miguel Ángel Velasco, que acudirá como segundo entrenador de Jordi Ribera, y los ahora exfranjivino Ángel Fernández y Ángel Montoro. El canterano Javi Romeo continuará un año más dando cobertura tanto a Aginagalde como a Hernández.

Además, el club anunció a través de las redes sociales que la próxima campaña no habrá segundo entrenador, que Miguel Ángel Velasco estará sólo en el banquillo franjivino salvo que este verano haya alguna incorporación.

Visto así, y sin conocer si el club pretende reforzar el puesto de ambos extremos, Velasco contará con una plantilla un poco más corta que la de este año para afrontar la Liga Asobal y la Copa EHF.

Porque el triunfo ante el Benidorm el sábado (35-27) fue insuficiente después de que el Ademar cumpliera sus deberes en Valladolid y ganara con cierta comodidad para asegurar la segunda plaza de la Liga. Un subcampeonato que se le empezó a esfumar de las manos a los riojanos en los últimos 30 segundos del encuentro ante el equipo leonés hace dos semanas.

Por otro lado, hoy es el turno de Jota González para hacer un balance del año y de las once temporadas en la que ha estado al frente del Ciudad de Logroño. Será en una rueda de prensa en un hotel céntrico de la capital riojana, a partir de las 14.00 horas y que será retransmitida por TVR y larioja.com.