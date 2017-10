BALONMANO El peor momento de Jota González Jota González espera a sus jugadores en un tiempo muerto en el Palacio de los Deportes. :: Fernando Díaz El técnico reconoce que si el club le echa «no hay ningún problema» y que «no les dejará tirados» en esta situación crítica MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Lunes, 16 octubre 2017, 22:55

Después del peor arranque liguero de la historia del Ciudad de Logroño, Jota González, está viviendo el peor momento de su carrera. Así lo afirmó el técnico ayer en el programa Minuto 90 y tantos de TVR, en el que afirmó que «esperaba más» de los jugadores que entrena. «Lo importante es no jugar con fuego y salir de ahí cuanto antes», apuntó. Después de cinco jornadas, el BM Logroño marcha penúltimo con cuatro derrotas y un solitario triunfo conseguido en casa ante el Atlético Valladolid.

Durante el programa, Jota González reconoció que atraviesa su peor momento desde que es entrenador de balonmano. «El 2017, en general, es el peor año de mi carrera. En la segunda vuelta del otro año ya hubo cosas que no nos cuadraron y este año es el peor momento», indicó. Recordó que al aterrizar en Logroño, en el 2007, el club estuvo cerca del descenso. «Era otra época, otro balonmano, otras plantillas y otra situación distinta. Pero desde luego que ésta es la peor con diferencia», puntualizó. El preparador reconoció que nunca se imaginó que el equipo podía llegar a «esta situación tan crítica», en la que «no terminas de saber qué hacer para salir».

Jota González afirmó que hay unas reglas de juego, «que no están escritas pero que todo el mundo da por sentado», que dicen que cuando se está en una situación como la del Ciudad de Logroño «y haces 99 bien y una mal» al final se juzgará «por la que ha salido mal». «Es con lo que se quedará la gente».

El vallisoletano alabó a la afición franjivina, que ha demostrado estar junto al equipo en este momento delicado. Indicó, además, que habla asiduamente con los miembros de la directiva del club, especialmente con su presidente Ángel Rituerto, «y él sabe perfectamente cuál es la situación».

El míster recalcó que «nunca» se va a agarrar al cargo. «Ellos [la directiva] saben que en mi contrato, a diferencia del resto de jugadores, hay una cláusula por la que en cualquier momento pueden dejar de contar conmigo sin ningún tipo de indemnización cuando en balonmano, cuando te echan, tienen que pagarte el resto del contrato», dijo. «Si mañana no quieren contar conmigo no hace falta que me paguen el resto de mi contrato, no hay ningún problema», añadió.

En este sentido, hizo hincapié en que la directiva siempre le ha mostrado «mucha confianza». «Ellos empezaron conmigo, hemos vivido grandes cosas y cuando las cosas no van bien, también hay que estar juntos». Así, recordó que los responsables del club franjivino «tienen una confianza quizá demasiado exagerada o ciega» en su persona. «Siempre me ven con muchos mejores ojos que el resto. Al final, el responsable es el entrenador, el que ha hecho la plantilla, el que no saca rendimiento. Es una realidad que no se puede obviar».

Afirmó que si la directiva «quiere plantear un cambio, no hay ningún problema y a lo mejor es la solución». «Tengo claro que lo que no haré nunca, en el momento más complicado, es dar la sensación de que les dejo tirados», sintetizó.