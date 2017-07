Patricia Ortega, líder riojana en el Nacional Sábado, 22 julio 2017, 00:35

La Rioja presentará en los Campeonatos de España de atletismo en categoría absoluta que hoy comienzan, una representación muy amplia -once deportistas- pero con pocas posibilidades de alcanzar el podio. La mejor situada, de salida, para llegar a luchar por las medallas es Patricia Ortega. A su vuelta de Estados Unidos, figura en tercera posición en el ránking del año español de heptatlon por lo que si repite la marca que hizo en mayo en Kalamazoo (EE.UU.) puede volver a Logroño con una medalla colgada de su cuello.

En categoría femenina, junto a la heptatleta estarán Eliani Casi Reyes en los 400 metros; en la vuelta a la pista pero con vallas tomará la salida Ghaita El Jarraz que compite fuera de concurso porque todavía no ha conseguido la nacionalidad española; en el 1.500 habrá doble representación porque Susana Arrúa consiguió la mínima y Paula Sanz -aunque no llegó a alcanzarla ha sido repescada por haberse quedado muy cerca-; además Alba Pastor correrá los 100 metros y quien no participará será Elba Parmo porque todavía está aquejada de la lesión que le hizo retirarse del Nacional de su categoría.

En hombres, los participantes riojanos son cinco aunque sólo dos consiguieron las mínimas para participar. Lo hizo Daniel Blanco en 400 metros vallas y también Rodrigo Iglesias, en lanzamiento de jabalina. Los otros tres son Camilo Santiago y David Martínez (5.000) y Nacho García (1.500), que fueron repescados pese a no tener la mínima.