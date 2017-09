LIGA ASOBAL «Hemos marcado la diferencia con la defensa y el contraataque» Jota González, junto a Javi Muñoz y Miguel Sánchez-Migallón. :: F. d. El preparador del equipo franjivino recordó que en esta Liga Asobal igualada el bloque riojano va a «sufrir mucho» para ganar los partidos Jota González Entrenador del BM Logroño M. SCHMITT LOGROÑO. Domingo, 24 septiembre 2017, 00:22

El entrenador franjivino pudo respirar tras el primer triunfo franjivino en Liga. Sobre todo por lo luchado del encuentro, algo a lo que la afición deberá acostumbrarse.

- ¿Con qué sensación se queda?

- Buena, por la victoria. Es muy importante, sobre todo por ganar en casa. Ya sabemos que esta Liga va a ser muy complicada para todos. Salvo Barcelona y quizá Ademar, que está un punto por encima, creo que este año va a ser muy igualado.

«Son los jugadores los que quieren ser segundos pero lo difícil no es hablar sino actuar»

- ¿Qué análisis hace de la victoria?

- Ha sido una primera parte muy igualada, con alternativas en el marcador, con defensas y porterías que no terminaban de funcionar en ningún momento. En los primeros quince minutos nos ha faltado intensidad defensiva aunque luego hemos mejorado. En la segunda parte hemos defendido mejor y eso que no aprovechamos las superioridades. Nos hemos podido ir con la defensa y el contraataque, allí hemos marcado la diferencia.

- Afirma que el público debía acostumbrarse a que la Liga iba a ser muy competida. ¿El encuentro de esta tarde es un ejemplo?

- Sí, es un claro ejemplo para todos. Siempre habrá partidos en los que se marquen diferencias. Lo normal es que se sufra mucho, por no decir muchísimo. Nosotros nos tenemos que soltar. En ataque ha habido momentos en los que hemos jugado medio andando.

- ¿Cuándo sufría más, cuándo el equipo tenía la obligación (por presupuesto) de ganar o ahora?

- No voy a dejar de sufrir. Quiero quedar campeón de la Liga. Si no puedo, segundo, tercero o cuarto. Nuestro objetivo será siempre quedar lo más arriba posible. Solo hay que escuchar las declaraciones de los jugadores. Dicen que hay equipo, pero hay que demostrarlo. Ellos solos se están metiendo la presión. Ellos son los que dicen que quieren ser segundos. Si ellos dicen eso, me autopresiono y les presiono. Lo difícil no es hablar sino actuar.