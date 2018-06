BALONMANO Luismi Ascorbe deja el Sporting Luismi Ascorbe da una directriz al banquillo del Sporting durante un encuentro esta temporada. :: Sonia Tercero El entrenador confiesa que no continúa «por cansancio» al verse obligado a trabajar cada vez «con menos recursos» MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Viernes, 15 junio 2018, 10:56

Tras siete intensos años como entrenador del Sporting La Rioja, siendo uno de los pilares fundamentales para llevar al club a cotas inimaginables, Luismi Ascorbe ha decidido dar un paso al costado y no aceptar la renovación tras no lograr, por quinta vez consecutiva, el ascenso a la División de Honor del balonmano femenino.

Según explicó ayer Ascorbe, en los últimos años las condiciones de trabajo y el presupuesto del club han ido disminuyendo, algo que limando las fuerzas del entrenador, que quiere tomarse un descanso esta campaña para estar más cerca de su familia. «No sigo por cansancio al tener que trabajar muchísimo para conseguir los mismos objetivos, pero con menos dinero y recursos cada año que pasa», explicó.

Ascorbe no seguirá ligado al Sporting aunque continuará vinculado al mundo del balonmano a través de su función como director técnico de la Federación Riojana. «Siempre que me requieran para lo que sea, allí estaré, pero no seguiré entrenando», apuntó. «Me dedicaré a mi familia y a seguir formándome», añadió el exentrenador sportinguista.

Luismi Ascorbe cogió al Sporting hace siete temporadas, recién ascendido a la División de Honor Plata. Tras dos campañas iniciales que le sirvieron para conocer la categoría, el conjunto amarillo empezó a luchar por el ascenso a la máxima liga femenina. De forma consecutiva. En tres de estos 'play offs', el Sporting estuvo muy cerca de conseguir su objetivo. La última ocasión fue en Puerto Sagunto, hace unas semanas, cuando en el partido definitivo cayó el conjunto riojano ante un experimentado Alcobendas, equipo en el que jugará el próximo curso la exsportinguista Irati Holgado. La otra jugadora que ha dejado el club es Arima López.

El balance de Ascorbe al frente del bloque amarillo es «muy positivo». «Era un club desconocido en el mundo riojano y en estos años hemos hecho un nombre. Nos conocen en toda España y con muy buenas referencias», comentó el preparador. «La valoración es muy buena, aunque me quede con la espinita de no haber subido», agregó.

Renovación de Carla Rivas

Por otro lado, el Sporting La Rioja hizo pública ayer la renovación de la lateral gallega Carla Rivas, que se une a las anunciadas esta semana de la de las porteras Elena Navarro y la joven Rebeca García.