El Logroño se va de vacaciones con sensaciones negativas Juan del Arco lanza a portería ante el Benidorm. :: </p><p>D. Revenga La derrota en Benidorm impide al equipo franjivino engancharse a la zona alta de la Liga MARTÍN SCHMITT Logroño Sábado, 16 diciembre 2017, 11:47

Pese a no tener más compromisos ligueros hasta febrero del 2018, el Ciudad de Logroño se entrenó ayer por la tarde. Y lo hará hoy también. No es un castigo por la derrota ante el Benidorm. Era algo previsto de antemano. De todas formas, además de visionar el vídeo de los errores cometidos en tierras alicantinas, el equipo franjivino hizo una hora de pesas y luego saltó a la pista a hacer algunos trabajos. Pero poco balonmano.

Y a partir de mañana, y hasta el 8 de enero, la plantilla franjivina se marchará de vacaciones. Todos menos Ángel Fernández, que está convocado con la selección y con probabilidad jugará el Europeo en Croacia. La derrota en Benidorm del miércoles hace que las sensaciones sean amargas pese a la gran última fase de primera vuelta. «No me lo esperaba. Las cosas habían mejorado e iba con ilusión a Benidorm, con confianza en los jugadores y en el juego. Pensaba que ganando nos metíamos arriba y no me imaginaba que me haría tanto efecto», indicó ayer Jota González.

De Benidorm regresó el Ciudad de Logroño sin bajas, aunque ayer no se entrenaron todos los efectivos. Por cuestiones personales, no trabajaron Juan del Arco, Rubén Garabaya y Edu Cadarso.

El conjunto riojano acaba octavo esta primera vuelta, en la que ha sumado 15 puntos gracias a sus siete triunfos y un empate -el BM Logroño cayó en siete ocasiones- en una liga muy igualada en la que, salvo el Barcelona, cualquier equipo puede sorprender. De hecho, entre el equipo riojano y el tercer clasificado, el Anaitasuna, solo hay cuatro puntos. Todo está muy abierto y el equipo de Jota González podría perfectamente por los puestos europeos en una segunda vuelta que comenzará el 3 de febrero cuando el Fraikin Granollers visite el Palacio de los Deportes.

Precisamente el cuadro vallesano se quedó fuera de la Copa Asobal que comenzará mañana con las semifinales entre el Barcelona Lassa y el Quabit Guadalajara (17.00 horas), y el ABANCA Ademar León y el Helvetia Anaitasuna, dos horas más tarde.