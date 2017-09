BALONMANO El Logroño prepara su particular cohete festivo Pablo Paredes ataca durante un entrenamiento mientras Garabaya intenta frenarle. :: / Miguel Herreros Los franjivino se estrenan en casa el sábado, día de inicio de las fiestas, a las 17.00 horas ELOY MADORRÁN Logroño Miércoles, 13 septiembre 2017, 10:44

No pensaban en el Ciudad de Logroño comenzar las fiestas de San Mateo de esta manera. Pero tendrán que anudarse el pañuelo mateo en el cuello después de caer derrotados en Granollers. Y además, los caprichos del calendario (y de la televisión), han querido que los riojanos debuten en el Palacio este sábado, día del lanzamiento del cohete de San Mateo, a las 17.00 horas. «Como eso no tiene arreglo, lo importante es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. El que pueda que venga y el que no... Yo entiendo todo y no vamos a darle más vueltas», comentaba con resignación Jota González, técnico del Ciudad de Logroño.

De momento, la plantilla franjivino regresó ayer a los entrenamientos y lo hizo, en primer lugar, visionando el vídeo del partido ante Granollers. Una manera de repasar errores para que no se vuelva a repetir.

La mejor noticia para el técnico del Ciudad de Logroño es que tiene a todos la plantilla a su disposición. «Rubén pasó mala semana y, en principio, no iba a jugar en Granollers, pero tuve que sacarlo en la segunda parte tal y como se pusieron las cosas. Pero ya está bien», aseguró.

En cuanto al estreno liguero, la derrota en Granollers, Jota González tiene su particular punto de vista: «Yo creo que es una cuestión de intensidad. Cuando vamos muy, muy intensos, tenemos opciones. Cuando no vamos intensos, no tenemos opciones. Es una cuestión de identidad y de intensidad».

La jornada de trabajo de ayer transcurrió con tranquilidad. Para hoy, por la mañana hay trabajo voluntario y por la tarde, todos al Palacio de los Deportes para entrenarse a las órdenes de Jota González.