El BM Logroño muere una vez más en la orilla

Los riojanos remontaron siete goles pero fueron incapaces de evitar la cuarta derrota en Liga

El Ciudad de Logroño está inmerso en la depresión más absoluta, hundido en la zona del descenso después de no poder culminar la enésima remontada de la temporada. Ayer, su verdugo fue un Bidasoa que hizo bastante poco para sacar del partido a un equipo franjivino que no levanta cabeza, que no tiene identidad propia y que parece jugar sin ideas. Pero, lo que es más peligroso, este BM Logroño se asemeja a un equipo sin alma, sin corazón.

Porque el equipo irundarra le bloqueó mentalmente en la primera parte gracias a una primera línea que enloqueció a la defensa franjivina, una de las peores de toda la Liga Asobal. Con movimientos y cruces rápidos, Azkue, Salinas y Nonó camparon a sus anchas en el ataque vasco, lo que permitió al Bidasoa coger ritmo y una diferencia amplia que llegó a ser de cuatro goles en esa primera parte. Y eso que Gurutz Aginagalde respondió bajo palos, abortando una decena de lanzamientos locales. Pero no fue suficiente.

Pero los errores no solo se evidenciaron en defensa. En ataque, el bloque riojano quedó al descubierto. Sin ideas, cometiendo demasiados errores, multiplicando las pérdidas de balón, la ofensiva franjivina no funcionó con fluidez, con lanzadores tirando esforzados y al bulto, con centrales sin encontrar huecos y con Kule Kusan (única referencia en el pivote en esa parte) demasiado atenazado a la hora de buscarse lugar en la línea de seis metros. El Ciudad de Logroño está condenado a sufrir esta temporada.

El Bidasoa, con muy poco, hizo mucho daño. Con un Garabaya entre algodones, el centro de la defensa permitió demasiadas concesiones. Así, apoyándose en lo justo, el Bidasoa se marchó a los vestuarios con un 14-11 por delante. Pero lo peor para los intereses riojanos, mostró un balonmano mucho más fluido y evidenció la falta de seguridad del cuadro franjivino.

La misma dinámica continuó tras el paso por los vestuarios. El Ciudad de Logroño sin dar en la tecla ni en defensa y ni en ataque, con los lanzadores muy lejos de su nivel (Juan del Arco, un gol en seis intentos, e Imanol Garciandia, un tanto de cuatro lanzamientos) y los cerebros, esta vez Juan Castro, chocando contra el muro irundarra.

Pero la defensa empezó a arriesgar y de un 20-13 en el minuto 39 el Ciudad de Logroño, a base de feroces contras lideradas por el propio Juan Castro, se colocó 20-19 en menos de diez minutos. Un parcial de 6-0 que metió de lleno a los riojanos en un encuentro que instantes antes parecía perdido. Fue lo mejor de los logroñeses en el partido, la mejor imagen de un equipo abatido. Pero todo quedó en un manotazo de ahogado. Porque consumada la recuperación, el BM Logroño La Rioja volvió a ofrecer la misma imagen de la primera parte: fallos defensivas, precipitaciones en el lanzamiento y pérdidas de balón. Y aunque Juan Castro consiguiera un empate (23-23) a falta de seis minutos, el Ciudad de Logroño, otra vez, volvió a morir en la orilla. Otra remontada que se evaporó, que quedó en la nada. Porque cuando más empujaba el Logroño La Rioja, el Bidasoa le echó un jarro de agua congelada sobre la cabeza.

A falta de tres minutos, el equipo riojano atacaba con dos jugadores más -después de la roja directa de Kauldi por estrellar un penalti en el rostro de Gurutz y jugando con doble pivote y sin portero- y un nuevo lanzamiento precipitado permitió que el portero Zubiría cogiera el balón y marcara desde su portería para hundir más a los riojanos.

Cuétara ordenó a los suyos, Jon Azkue cogió aire, reseteó su cerebro y empezó a jugar con más criterio. La defensa bajó el rendimiento en esos instantes finales. Ángel Montoro, uno de los responsables del mejor momento franjivino, inexplicablemente se marchó excluido a falta de dos minutos y el Bidasoa encontró por dónde hacer daño a un Krupa que reemplazó a Gurutz Aginagalde en el ecuador de esa segunda parte y que después de dos paradas consecutivas no volvió a aparecer.

Naufragio. Uno más. Pero esta vez psicológico. La derrota en Irún ayer por la tarde hizo mella en una plantilla abatida, que no es capaz de reaccionar, que con mucha seguridad llegará a la séptima jornada con un desplazamiento a Zamora (después del choque contra el Barça) con seis derrotas y una solitaria victoria.