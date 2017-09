LIGA ASOBAL EL LOGROÑO CALIBRA SUS ASPIRACIONES El lateral franjivino Juan del Arco lanza en suspensión durante un entrenamiento del Ciudad de Logroño. :: miguel herreros Los riojanos deben ganar en una pista donde nunca han perdido para confirmar su estatus liguero esta temporada E. MADORRÁN LOGROÑO. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:32

El Club Balonmano Ciudad de Logroño se enfrenta hoy (17.00 horas, Movistar+ Dial 56) al Frigoríficos Morrazo en la cancha gallega. Dicho de otra manera. Los jugadores de Jota González pondrán esta tarde el listón de lo que será su temporada. Dando por hecho que la derrota en Granollers entraba dentro de lo posible y que en casa hay que hacerse fuerte -y se venció a Valladolid-, los franjivinos inician hoy la otra liga. Se trata de esos partidos que calibran las aspiraciones de cualquier plantilla. La real, no la idea que cualquier entrenador o aficionado se hace antes de empezar la competición. Partidos como el de hoy marcan la línea real que marcará el Ciudad de Logroño durante la campaña.

Y lo hace en una pista donde siempre es muy complicado puntuar y en una situación de alerta roja por las molestias de Kusan. Y no tanto por la ascendencia del pivote croata sobre el juego franjivino, sino porque su baja deja a los riojanos con un único pivote: Rubén Garabaya. «Rubén es el líder de la defensa, se nota cuando aparece. Si sólo le tenemos a él, debemos dosificarlo para que aparezca en ataque y tendremos que hacer cambios en defensa», explica Jota González, conocedor de la importancia del asturiano en una plantilla corta y en fase de ensamblaje.

Por ser positivos, un dato que juega a favor del Ciudad de Logroño: el equipo riojano ha ganado en las seis visitas que ha realizado a O Gatañal. Lo que pasa es que este equipo es algo distinto al de otras ocasiones.

El equipo gallego tiene mucho peligro con su lanzamiento exterior y al contragolpe

El técnico franjivino, Jota González, estudia muy bien a los rivales. Es metódico y concienzudo en su trabajo. Así desmenuza el peligro del Frigoríficos Morrazo: «Es un equipo que juega de memoria, aunque ha cambiado un central. Tiene jugadores muy interesantes como Muratovic en el lateral izquierdo y Potic en el lateral derecho, que ya terminó muy bien la temporada pasada. Y también el pivote Cerqueira, peligroso tanto en defensa como en ataque».

En cuanto al sistema defensivo de los gallegos, muy alegres en anteriores temporadas, parece que han variado. «Otros años apostaba por defensas más abiertas, 3-2-1 o 3-3, pero hasta ahora están defendiendo sobre todo en 6-0, con cambios puntuales a 5-1 para incomodar al rival», recuerda Jota González.

El Cangas llega a la cita de esta tarde sin haber podido puntuar hasta el momento. «Ellos saben que al principio las cosas no son fáciles. Pero tienen un equipo muy compensado y saben que las primeras jornadas son difíciles y no marcan tanto como el resto». «Aún así -prosigue el técnico- prefiero jugar contra un equipo que venga de puntuar, tranquilo, que no contra un equipo que llegue necesitado».

Afianzar estilos

En el lado contrario, el Ciudad de Logroño llega con una derrota y un triunfo en las dos primeras jornadas de competición. Un balance correcto, sin más. Por eso, los responsables del equipo están trabajando duro, quieren que todo el esfuerzo que se emplea en los entrenamientos se plasme en los partidos.

«Nosotros tampoco tenemos más recorrido que ellos, solo los dos partidos de liga. Estamos intentando afianzar los conceptos que hemos trabajado, las situaciones básicas. Y a partir de ahí, a ver si somos capaces de hacer un buen partido en O Gatañal».

Los dos partidos del Ciudad de Logroño han tenido en común un periodo de diez minutos en los que los riojanos han defendido muy bien y han logrado grandes parciales. Por ahí van los tiros, aunque Jota prefiere más continuidad: «No es normal hacer parciales de 9-1, no es lo que buscamos porque es una situación extraordinaria. Lo que queremos es que eso que hacemos para lograrlo, lo prolonguemos en el tiempo».

La expedición riojana se entrenó ayer por la tarde tras su llegada a Cangas. Todos pendientes del pivote croata Kusan: «Necesitamos ver si lo que hemos trabajado esta semana en defensa somos capaces de aplicarlo o no. Con el problema añadido de la baja o no de Kusan. Si no juega cambiará todo porque Rubén solo podrá atacar».