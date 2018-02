LIGA ASOBAL Logroño busca derribar el muro pucelano Juan del Arco trata de superar a cadarso, Paredes y Kusan durante un entrenamiento. :: Díaz Uriel Los franjivino quieren seguir su racha ante un Recoletos que no ha perdido en casa MARTÍN SCHMITT Miércoles, 7 febrero 2018, 01:49

Logroño. El Ciudad de Logroño consiguió el viernes una importantísima victoria de cara a sus aspiraciones europeas. El triunfo contra el Granollers llenó de moral un vestuario que ya de por sí goza de muy buena salud y acercó al equipo franjivino a la pelea cuerpo a cuerpo por una plaza continental. Pero de poco servirán esos dos puntos si esta noche el equipo riojano no hace sus deberes en Huerta del Rey y ante un Atlético Valladolid con idénticos objetivos.

Para refrendar los dos puntos contra el Fraikin, los de Jota González deben emplearse a fondo frente al Atlético Valladolid, jugar centrados y minimizando las pérdidas, mostrarse intensos en defensa y certeros en ataque ante un equipo que no ha perdido aún en su casa.

LIGA ASOBAL. JORNADA 17 Resultados Clasificación EQUIPO J G E P GF GC PT 1. Barcelona 16 15 1 0 533 370 31 2. Guadalajara 16 9 3 4 451 441 21 3. Ademar 16 10 1 5 451 418 21 4. Anaitasuna 16 9 2 5 431 427 20 5. Granollers 16 9 1 6 458 455 19 6. Huesca 16 8 3 5 423 400 19 7. Cuenca 16 8 3 5 432 414 19 8. Logroño 16 8 1 7 464 431 17 9. Benidorm 16 6 3 7 408 429 15 10 A.Valladolid 16 7 1 8 429 431 15 11 Bidasoa 16 6 1 9 427 436 13 12 Teucro 16 5 3 8 434 470 13 13 P. Genil 16 5 1 10 422 446 11 14 Zamora 16 4 1 11 404 452 9 15 P. Sagunto 16 3 1 12 392 466 7 16 Cangas 16 2 2 12 407 470 6

Porque este Recoletos Atlético Valladolid que ha heredado el expivote Diego Pisonero (jugó en la época de Jota González como segundo de Juan Carlos Pastor) solo se ha dejado un punto en Huerta del Rey. Y de eso hace muchos meses. En concreto, en la primera jornada de Liga, cuando el conjunto morado empató de local contra el Benidorm.

Jota González no podrá contar esta noche con Juan Castro ni Ángel Fernández, ambos lesionados

«Los tres primeros partidos -Granollers, Atlético Valladolid y Cangas de Morrazo- son muy importantes. Si somos capaces de sacarlos adelante estaremos metidos en la pelea», explicó ayer Jota González. «Nos van a hacer ver dónde estamos. Si ganamos, estaremos en la lucha», advirtió.

El entrenador, además de alabar el juego del bloque pucelano, recordó que su pista es «inexpugnable». «Salvo un empate, han ganado el resto de los partidos por bastante diferencia y a equipos importantes como Anaitasuna», relató el míster.

El Atlético Valladolid, como no podía ser de otra manera, tiene las mismas características que el Ciudad de Logroño o como cualquier equipo pucelano que haya pasado por las manos de Pastor o alguno de sus alumnos [Jota González, Raúl González, Nacho González, Álvaro Senovilla...]. Y Diego Pisonero lo es. «Cuando cogió el equipo (en diciembre) dijo que no iba a modificar mucho. Y lo está cumpliendo. No quiere cambiar el ataque; en defensa está intentando que el rival no construya fácil y da su matiz a un sistema de juego y a una idea que está manteniendo», apuntó Jota González.

El Ciudad de Logroño llega a este encuentro con las bajas de Ángel Fernández y Juan Castro, que tampoco participaron en el choque frente al Granollers. Sin embargo, el equipo franjivino tuvo momentos de muy buen balonmano. «Lo que más modificamos fue la defensa. Lo demás estuvo muy bien pese a las bajas. Lo importante es que hemos hecho apuestas por jugadores que pueden ser polivalentes y que pueden jugar un poco de todo», hizo hincapié el preparador.

A su juicio, la clave del partido de hoy, una vez más, será el estado defensivo del conjunto franjivino. «Pisonero dijo que quería afianzar su defensa y el contraataque. Y en Benidorm (donde perdieron por 21-20) lo consiguieron. Un marcador bajo. Por lo que la clave será hacer un buen balance defensivo y afinar mucho nuestra defensa», recalcó.

El de esta noche (20.30 horas) será el primer partido ante su afición de Pisonero, lo que supone un extra de motivación para un Recoletas que buscará quitarse la espina de la derrota del fin de semana pasado. El objetivo del técnico es encontrar una mayor fluidez en el juego ofensivo, defender bien y correr, y hacer una mejor elección de los lanzamientos con Europa, con el BM Logroño, como meta final.

Atlético Valladolid - Ciudad deLogroño

Hoy,

20.30 h.

Barcelona - Huesca Hoy, 20.30 h.

Granollers - Anaitasuna Hoy, 20.30 h.

Ciudad Encantada

Sábado

Guadalajara - Teucro

Sábado

Cangas de Morrazo - Benidorm

Sábado

Zamora - Puerto Sagunto

Sábado

Bidasoa - Puente Genil

Sábado