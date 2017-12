LIGA ASOBAL El Logroño busca la claridad en el reino del ruido Lazar Kukic, que tendrá que jugar algunos minutos en el lateral, pasa el balón ante el marcaje de Sánchez-Migallón durante un entrenamiento. :: Díaz Uriel Los franjivino se miden esta noche ante un Puente Genil que se hace muy fuerte en su atronador pabellón Jota González, que no podrá contar con Juan del Arco, probará a Paredes en el lateral MARTÍN SCHMITT8 BLOGS.LARIOJA.COM/BALONBLOG * TWITTER: @MARTINRIOJA Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:44

Logroño. El pabellón municipal Alcalde Miguel Salas de Puente Genil es pequeño. Las gradas, que no son muy altas, están en los laterales de una pista construida con un material plástico, duro y resbaladizo. Es como si se tratara de miles de piezas de lego unidas para formar una cancha molesta. Una pista en la que los equipos sufren, en la que los técnicos apenas son capaces de dar directrices. Porque el pabellón del Ángel Ximénez-Avia Puente Genil es quizás el más ruidoso de España. Especialmente para el banquillo visitante, que tiene a una de sus peñas con sus bombos y bocinas a tan solo un metro de distancia.

Allí, en esta localidad cordobesas, el Ciudad de Logroño ha jugado ya en cuatro ocasiones, con tres victorias franjivinas y una derrota. Pero en todos los encuentros ante los andaluces lo ha pasado realmente mal y ha tenido que dejarse la piel en cada acción. Hoy, los de Jota González se medirán a un equipo que, hoy por hoy, tiene el mismo objetivo: salvarse del descenso.

Los riojanos, con once puntos después del empate conseguido ante el Bada Huesca en el Palacio de los Deportes el pasado sábado, aventajan a los pontaneses por tres puntos. Pero esos datos sirven de poco a la hora de analizar dónde se han quedado algunos de ellos. Por ejemplo, hace dos jornadas los de Quino Soler cayeron en los últimos instantes ante el Ademar un encuentro que estaba empatado a cinco minutos del final. La anterior fecha perdieron por 29-30 frente al Granollers; en la sexta, cayeron por la mínima (23-24) ante el Anaitasuna, lo mismo que contra el Guadalajara (26-24) en tierras alcarreñas.

El entrenador franjivino aboga por no cometer los errores y las pérdidas de los últimos choques La única baja del cuadro cordobés, cuyo fuerte es el tiro exterior, es la del central Mario Porras

El equipo riojano, pese a todo, viaja a Puente Genil con la intención de llevarse los dos puntos en juego en un campo «que se nos da muy mal y es muy complicado sumar», explicó ayer Jota González. «Es un campo con mucha presión, mucho ruido y en el que jugamos ante un equipo que tiene una gran plantilla», apuntó el técnico franjivino.

El Ciudad de Logroño llega a tierras cordobesas con el inconveniente de la baja de Juan del Arco, que continúa con problemas en su rodilla izquierda. El de Leganés ha sido, hasta el momento, el jugador elegido por el cuerpo técnico liderar los ataques franjivino. Ante esta situación Pablo Paredes contará con más minutos de los habituales. También podría jugar Miguel Sánchez-Migallón, «aunque hace tiempo que no juega en esa posición», o incluso Lazar Kukic, un experimento que salió satisfactoriamente ante el SKA Minsk aunque no tanto contra el Huesca.

El Puente Genil de Quino Soler es un equipo que mantiene la misma estructura de años anteriores, con una defensa grande, con jugadores como el ruso Mikhail Revin (2,06 metros) o el brasileño Leonardo Domenech de Almeida (2,02 metros) que son capaces de ejercer un buen blocaje a los lanzadores rivales. En ataque, los cordobeses cuentan con muy buenos tiradores como el montenegrino Novica Rudovic; uno de los máximos artilleros de los últimos años, Juan Antonio Vázquez 'Chispi', Juanlu Moyano o el zurdo alicantino David Jiménez. Pero, además, el Ángel Ximénez cuenta con un gran juego con los pivotes como Tomás Moreira o el brasileño Almeida, «que han sido decisivos en los partidos anteriores».

A juicio de Jota González, la clave del encuentro de esta noche pasa por la defensa, aunque el técnico hizo hincapié en que es «importantísimo» no cometer errores. «Estamos perdiendo muchísimos balones no forzados. No estamos atacando bien. Las acciones defensivas las contenemos pero en los instantes finales, cuando ya están en el límite del pasivo, siempre hay alguien que te finta o te mete un pase al pivote, que es donde te matan», describió el técnico vallisoletano.

Ayer por la tarde, el equipo riojano pudo entrenarse en el escenario del encuentro que se disputará esta noche (20.30 horas), con el arbitraje de Goyo Muro y Rafael García Mosquera.

Los andaluces, en tanto, tras acumular cuatro derrotas consecutivas, ocupan la duodécima plaza con ocho puntos. El preparador malagueño Quino Soler tendrá la baja por lesión por tercera jornada consecutiva al central algecireño Mario Porras, que continúa recuperándose de una lesión en muscular en los isquiotibiales.