COPA EHF Con licencia para soñar con una remontada histórica La plantilla del Ciudad de Logroño posa antes del entrenamiento de ayer por la tarde. Ellos creen en la remontada. :: Díaz Uriel Los de Jota González llegan con la moral alta después de encadenar su tercera victoria en la Liga Asobal el pasado miércoles El Ciudad de Logroño busca hoy remontar los ocho goles de renta que trae el SKA Minsk de Bielorrusia MARTÍN SCHMITT Sábado, 25 noviembre 2017, 00:57

Logroño. Con permiso para soñar. Porque, además de un título, una remontada es lo único que le falta conseguir a este equipo. Y qué mejor ocasión que ante un equipazo como el SKA Minsk, que en el partido de ida marcó diferencias gracias a una innecesaria ayuda arbitral y a la calidad de jugadores como Vladislav Kulesh o el Aliaksandr Padshyvalau, que marcaron la pauta hace una semana en la capital bielorrusa. En aquel encuentro, los locales derrotaron a los logroñeses por 36-28. ¿Eliminatoria decidida? Puede ser, es probable, aunque no lo cree así el Ciudad de Logroño, que sueña con la remontada en un Palacio de los Deportes hasta la bandera. Como en las grandes ocasiones. Y ésta lo es.

Ocho goles se antojan demasiados, pero no sería la primera vez que el equipo riojano, imbatido de local en la Copa EHF, consiguiese esa diferencia. De hecho, en sus deberes domésticos, llega el equipo franjivino de vencer al Fertiberia Puerto Sagunto por 21-30, dando una clase magistral de defensa, portería y contraataque. La seña de identidad de este equipo. Cierto es que el equipo bielorruso no es como el valenciano. El SKA Minsk es uno de los mejores equipos de esta competición, con jóvenes valores que en un par de años brillarán en plantillas de primer nivel.

Pero el Ciudad de Logroño tiene permiso para jugar sin presión esta noche. Eso sí, que salte a la pista presión no significa que juegue sin tensión. Son cosas distintas. Allí tendrá el apoyo de su público. El mismo que estuvo en este escenario cuando ascendió a la Liga Asobal, o cuando el equipo venció al Estrella Roja serbia en su primera cita europea, hace ya ocho años; o cuando hizo sucumbir a los mejores equipos del mundo como el Paris Saint Germain. Por eso, el equipo franjivino deberá dejarse la piel en cada acción, en una eliminatoria en la que el perdedor se despedirá de la Copa EHF.

La clave de la victoria franjivina será el estado de la defensa y de la portería

El Ciudad de Logroño llega a esta cita con la moral alta después de encadenar su tercera victoria consecutiva el pasado miércoles en Puerto Sagunto. Y por un resultado (21-30) que le vendría muy bien hoy. Porque los de Jota González necesitan una renta de ocho goles si el resultado es más bajo que el de la ida. ¿Difícil? Mucho. ¿Imposible? Nada lo es. «Es una situación complicada de remontar, además el Minsk es un muy buen bloque, pero llegamos a este partido con la alegría de los últimos resultados en Liga. Lo estábamos pasando muy mal y las últimas victorias te dan un respiro», apuntó Jota González.

«Más que suerte, hay que jugar con ilusión de intentar ganar», explicó el técnico, que advirtió de que la psicología, en este tipo de choques, también cuenta. «Si empiezas 2-4 perdiendo ya son diez los goles que hay que remontar... Creo que lo importante es luchar cada balón y no darle más vueltas», añadió.

Porque establecer una estrategia predeterminada para este tipo de encuentros no tiene sentido. «Nunca se sabe lo que va a pasar. Lo importante es que pensemos en cada ataque y cada defensa hasta que ya no sea posible», dijo el entrenador antes de la sesión vespertina.

Desde el jueves, Jota González y su equipo visualizan el partido disputado en Minsk, analizando qué errores cometió el BM Logroño y qué capacidad tiene para darles solución esta noche. «Hay un factor muy claro que nos afectó y que no depende de nosotros, que fue el arbitraje, y luego existen otros que intentas trabajarlos, como los lanzamientos de sus laterales», indicó el preparador. «En el juego, hubo momentos que estuvo muy bien. Lo que está claro es que tenemos que mejorar, sobre todo la defensa y la portería», agregó el mandamás del vestuario franjivino.

Y precisamente ésas son las claves para ganar esta noche: portería, defensa y contraataques. «En ataque, aunque no nos hayan pitado penaltis, creamos situaciones muy claras muchas veces. Quizás ahora nos las han estudiado y no las vemos encontramos tan claras. Es una pena que las cosas allí no fueran tan normales para llegar a esta instancia en otra situación», se lamentó.