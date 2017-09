Juan Castro marca su gol 300 en la Liga Asobal Viernes, 15 septiembre 2017, 17:47

Ante el Granollers, el central leonés Juan Castro marcó su gol 300 en la Liga Asobal, algo que para él es «una anécdota». «El último partido que jugué en España (con la camiseta del Anaitasuna) antes de marcharme a Francia fue contra Logroño y me quedé en 299 goles. Me lo recordaron en Granollers antes del partido», indicó el primera línea. «Fue un gol muy normal, no fue nada espectacular», añadió.

El primero de esos 300 lo marcó con la camiseta del Ademar frente al extinto Arrate. El más especial que él recuerde fue el primero que convirtió contra el Ademar en el palacio leonés con la camiseta del Anaitasuna. «Era volver a tu casa con otra camiseta. Fue algo especial».