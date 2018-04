LIGA ASOBAL Juan del Arco será franjivino un año más Juan del Arco afina su puntería en el encuentro que el Ciudad de Logroño venció al Anaitasuna. :: Juan Marín El lateral lleva marcados 65 goles esta campaña, con una media de 3,1 por partido y es un pilar de la defensa riojanaEl Club Ciudad de Logroño y el primera línea madrileño renuevan sus votos por otra temporada MARTÍN SCHMITT Jueves, 12 abril 2018, 00:07

Logroño. La plantilla 2018/19 del Ciudad de Logroño ya empieza a perfilarse en el horizonte, aunque quede todavía un mes y medio de competición -la última jornada se disputará el 19 de mayo- y haya mucho en juego en la Liga más apretada de los últimos años. A las nuevas contrataciones del portero Sergey Hernández y el pivote gallego Tomás Moreira, se une otro fichaje aunque en forma de renovación: Juan del Arco continuará un año más vistiendo de franjivino.

Según ha podido saber Diario LA RIOJA, el lateral izquierdo de 27 años de edad ha renovado para seguir ocupando la parcela izquierda de la primera línea del Ciudad de Logroño y como componente fundamental del centro de la defensa del conjunto riojano. Algo que los responsables del club han meditado mucho debido a la jubilación del que ha sido comandante de la retaguardia logroñesas de los últimos ocho años, Rubén Garabaya.

El rendimiento de Del Arco no ha pasado desapercibido para los responsables del club riojano, que han visto que el madrileño ha cuajado una temporada de menos a más. Como el equipo.

El de Leganés lleva marcados 65 tantos en esta Liga Asobal, con una eficacia del 54 por ciento. En estos meses, se ha ido convirtiendo en el jugador que pretendían los responsables del club, capaz de cargarse el equipo a la espalda en los momentos de duda.

Juan del Arco llegó al Ciudad de Logroño esta campaña. Jugó durante seis temporadas en el Fraikin Granollers del 2009 al 2015, donde creció como jugador y empezó a destacar por su verticalidad y su potencia de lanzamiento exterior.

Justo en el mejor momento de su carrera, Del Arco decidió probar suerte en los Emiratos Árabes y fichó, para la temporada 2015/16 por El Jaish de Catar, que ganó las tres competiciones que disputó: la Liga, la Copa de Catar y la Copa del Emir. Fue convocado por Manolo Cadenas para el Europeo de Polonia 2016 en el que España consiguió la plata cayendo ante Francia en la final.

La siguiente temporada, la 2016/17, el madrileño fue contratado por el Ivry francés. Sin embargo, la aventura gala no fue la esperada. El primera línea no tuvo los minutos deseados (algo que suele ser habitual, sobre todo en las primeras temporadas de los extranjeros en Francia) pese a marcar 53 tantos en 22 partidos disputados. De esta forma, Del Arco decidió regresar a España con el fin de tener más visibilidad de cara a una hipotética vuelta a los Hispanos, cosa que todavía no se ha dado.

La cuestión es que Del Arco está contento en Logroño y los responsables del club con el rendimiento del madrileño, que continuará siendo compañero de Imanol Garciandia y Miguel Sánchez-Migallón, los dos jugadores unidos por contrato con el conjunto franjivino.