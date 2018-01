Jota se va a París y el club apuesta por Velasco para sucederle Jota González y Miguel Ángel Velasco, ayer en el gimnasio del Palacio de los Deportes con la plantilla del Ciudad de Logroño al fondo. :: juan marín La marcha del técnico pucelano a Francia cierra una etapa de 11 años en los que el Ciudad de Logroño ha alcanzado sus mayores logros ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Viernes, 19 enero 2018, 23:57

Jesús Javier González, Jota, se va. Lo que durante las últimas semanas era un rumor creciente en el mundo del balonmano se confirmó ayer en las palabras del presidente del Club Balonmano Ciudad de Logroño Ángel Rituerto. «Jota se va al PSG (Paris Saint Germain), era un comentario general y el motivo de esta rueda de prensa es dejar todos esos rumores. Jota se va al PSG y el nuevo entrenador para la temporada que viene será Miguel Ángel Velasco», con estas palabras resumió Rituerto la ceremonia que se oficializó ayer en la sala de prensa del Palacio de los Deportes. Finalmente, el enorme interés de Raúl González (el primer entrenador del París la próxima temporada y mejor amigo de Jota) por contar con el pucelano ha terminado por cerrar la puerta a once años de historia del club franjivino. Etapa nueva.

El gran protagonista, Jota González, no se salió de su guión: «Lo importante a partir de ahora es el futuro. Hay un gran futuro por delante. En mi caso ya habrá momento para despedidas porque sigo siendo el entrenador del club hasta final de temporada, así que la despedida ya llegará más tarde».

Fiel a su forma de actuar, queriendo focalizar todo el protagonismo en su amigo y sucesor Miguel Ángel Velasco, Jota aprovechó su breve intervención para repartir agradecimientos: «Yo agradezco mucho a este club que apostara por mí cuando era un perfecto desconocido... Lo que más valoro es que el primer año, teniendo a la prensa y a los aficionados en contra y a toda la gente en contra, el club siempre sacó la cara por mí. Siempre agradeceré esa confianza que me han transmitido estos once años».

Jota González Entrenador del Ciudad de Logroño«Estoy muy contento por el club. Apostar por Miguel Ángel Velasco es la mejor decisión posible» Miguel Ángel Velasco Segundo entrenador «Hemos firmado por dos años y ha sido muy fácil. En dos minutos nos hemos puesto de acuerdo»

«Durante todos estos años -prosiguió- lógicamente he cometido muchos errores, me he equivocado en muchas situaciones, fichajes, otra serie de cosas, planteamientos... Pero nunca habréis oído a Ángel Rituerto ni a Segundo Viguera, los dos presidentes que han estado conmigo, decir nada en contra del entrenador. Es el mejor recuerdo que me voy a llevar, su confianza plena».

Las siguientes palabras de Jota González tuvieron un destinatario obligado, el tercer protagonista de la rueda de prensa que, hasta ese momento, se mantenía con un gesto de seriedad, Miguel Ángel Velasco: «Ya sabéis mi opinión sobre Miguel. Es un extraordinario entrenador. Me alegra mucho que Rituerto tome la decisión de apostar por él, desde mi punto de vista es un acierto. Miguel, a mí, me supera en muchas cosas. Tiene una calidad táctica muy alta pero además tiene un toque de vestuario y un toque de jugador que yo no tengo ni tendré nunca. Estoy muy contento por el club porque es la mejor decisión. Mi salida de la entidad va a ser positiva, aunque me cuesta muchísimo irme de Logroño, del club que me ha dado todo y estoy muy agradecido a todo lo que he vivido. Hay un factor que no valoramos, el personal, y en lo personal yo estoy encantado».

Primera palabras de Velasco

Después de la intervención de Jota González todas las miradas se dirigieron a Velasco, el primer entrenador del Ciudad de Logroño para las próximas dos temporadas (según confirmaron ayer). «Tantas flores no sé si son buenas -comenzó a explicar entre sonrisas-. Quiero agradecer a Ángel (Rituerto) y a la directiva que hayan sido muy claros conmigo. Desde hace un mes y pico existía la posibilidad de que Jota se marchara. Y ellos me dejaron bien claro que si eso sucedía yo podía ser el entrenador. En el momento en el que eso ha ocurrido se han puesto en contacto conmigo y ha sido muy fácil ponerse de acuerdo», relató el futuro responsable de la plantilla franjivino.

Velasco continuó su intervención y abrió un paréntesis especial dedicado a su amigo Jota: «El que yo esté aquí sentado es en gran parte por su culpa». «Todo lo que me ha aportado tanto fuera como dentro de la pista me ha ayudado a estar aquí y le estaré eternamente agradecido», acertó a reconocer un emocionado Velasco.

Miguel Ángel Velasco firmará por dos años después de una negociación rápida, como él mismo explicó: «Hemos firmado por dos temporadas. Y quiero decir que fueron ellos prácticamente lo que lo decidieron. Yo no he negociado nada. Me ofrecieron dos años y no hubo ningún problema, en dos minutos estábamos de acuerdo en todo».

Preguntado por la plantilla de la próxima campaña, Velasco fue cauto: «Bueno. Yo acabó de aterrizar y hay cosas que yo no controlaba y tengo que empezar a controlar. Poco a poco iremos trabajando con el club y me apoyaré en Jota, porque él controla mucho más».

También hubo tiempo para preguntar por la situación económica del club y los posibles patrocinadores. «Seguimos igual. Sin nada, pero buscando», aclaró Ángel Rituerto, presidente de la entidad.

Fin de ciclo para el Ciudad de Logroño que bajo la dirección de Jota González ha alcanzado sus mayores logros: jugar en EHF, más tarde cuatro temporadas en Champions, además de disputar finales en Copa del Rey, Copa Asobal y Supercopa. Un título ha sido lo único que se le ha resistido al equipo franjivino. Aunque queda media temporada y la Copa del Rey.

Jota González, amigo del orden, de la estabilidad y del trabajo, afrontará en verano el segundo gran cambio de su vida. El primero fue abandonar su Valladolid natal y venirse a Logroño. El segundo le llevará a la capital francesa, donde vivirá desde dentro cómo funciona un equipo aspirante a todo en Europa. Y lo hará con su gran amigo Raúl González.