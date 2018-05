Jota: «Llegamos tocadísimos a semifinales, pero lo importante era ganar hoy» Jota, tras el partido, saluda a Juanto Apezetxea / @clogronolarioja El técnico riojano ve en el cambio a la defensa 5-1 la clave de la victoria ante Anaitasuna LA RIOJA Logroño Viernes, 4 mayo 2018, 18:36

El entrenador del BM. Logroño La Rioja, Jesús Javier «Jota» González, no dudó en señalar el cambio a la defensa 5-1 y, sobre todo, el juego más individualista por el que apostó el equipo riojano en el tramo final del partido como las claves de la victoria (32-20) cosechada sobre el Helvetia Anaitasuna.

«Ha llegado un momento en el que he tenido que parar el partido, porque se nos han puesto dos goles (19-21) arriba. Entonces hemos decidido arriesgar, cambiar a una defensa 5-1 y eso junto con una apuesta por un juego más individual, con los uno contra uno de Lazar Kukic y los lanzamientos a media distancia de Juan del Arco, nos ha permitido llegar al final con ventaja«, indicó González.

Fue una ajustada victoria, que como reconoció el preparador del conjunto riojano, tendrá un alto coste en el aspecto físico para el BM.Logroño, que apenas pudo rotar jugadores en el tramo final del partido ante lo igualado en el marcador.

«Para nosotros este partido era como la final y no hemos rotado casi, Imanol Garciandia ha jugado los sesenta minutos y está destrozado, Ángel Fernández también ha acabado muy cansado. A las semifinales llegamos tocadísimos, pero lo importante era ganar hoy y si mueres mañana, pues mueres«, comentó González.

Apezetxea: «No hemos sido inferiores»

Por su parte, el entrenador del Helvertia Anaitasuna, Juanto Apezetxea, no pudo ocultar sus decepción por la derrota, ya que se va con la sensación de que su equipo no fue peor que el conjunto riojano

«Me voy con la sensación de que no hemos sido peores, pero pequeños detalles han decantado al final del partido. Quizá al final quizás nos ha faltado un poco más de solidez defensiva en el bloque central, pero insisto han sido pequeños detalles«, señaló Apezetxea.

En este sentido, el preparador del conjunto navarro reconoció que el cansancio había afectado el rendimiento en el tramo final del partido de lateral brasileño Raúl Nantes, el jugador que había alimentado con sus goles los sueños de victoria del Anaitasuna.

«Quizá Raúl ha llegado un poco cansado, lo que ha hecho que haya cometido esos dos errores, tras un partido fabuloso, pero como he dicho, son pequeños detalles los que nos has costado el partido», indicó el preparador navarro.

Un Juanto Apezetxea, que pese que no quiso a entrar a valorar la actuación arbitral, dejó claro que los colegiados no le había gustado.

«No me ha gustado el arbitraje, no voy a entrar en detalles, pero es una pareja con la que este año no hemos tenido suerte. Creo que ha habido un desequilibrio en cuanto a las exclusiones que yo no he visto en el partido«, concluyó Apezetxea.