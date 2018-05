«Sin Jota no hubiera llegado ni a la mitad» Viernes, 25 mayo 2018, 23:31

Preguntado por la influencia de Jota sobre su carrera, Ángel contesta con mucha sinceridad: «La influencia es total. Sin Jota no hubiera llegado ni a la mitad. Y he cumplido sueños gracias a él: estar en la selección, ganar un gran campeonato, haber sido el mejor extremo izquierdo de la Liga, ser el máximo goleador del club... Mi palabra hacia él es gracias. Nuestra relación ha pasado por diferentes momentos: de no hablarnos, de discutir en medio de un partido... pero yo lo achaco al aprecio que nos tenemos mutuamente. Cuando alguien que aprecias te corrige de malos modos, te duele. Si no te importara, te daría igual. Después de los altibajos que hemos tenido, le estoy muy agradecido y es una de las personas que tiene una calidad humana infinita, siempre dispuesto a hacer un favor. Quiero tenerlo de amigo toda la vida».