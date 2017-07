Jornada de presentaciones Comienza la pretemporada del Ciudad de Logroño con la plantilla más corta de su historia| Los seis nuevos jugadores del club saltaron ayer al Palacio para completar con el resto de sus compañeros la primera jornada de trabajo ELOY MADORRÁN Martes, 25 julio 2017, 12:40

«Ni como segundo entrenador ni como primer entrenador, no me había pasado nunca. Es una circunstancia nueva. Todo es ilusionante y hay que trabajar. Así la gente asume más responsabilidad. Si las lesiones nos respetan el equipo está compensado». Con estas palabras respondía el entrenador del Ciudad de Logroño, Jota González, a la pregunta sobre la plantilla con solo catorce fichas profesionales.

El equipo franjivino comenzó ayer la pretemporada con seis caras nuevas. Jornada de presentaciones y contacto con sus nuevos compañeros. Algunos como Del Arco, Castro, Chiuffa y Paredes ya conocían a algunos jugadores del CB Ciudad de Logroño. Otros, como Kupra y Kusan, llegaban sin conocer a nadie.

«Vengo ilusionado, con ganas de hacer las cosas bien. Vengo a Logroño, un equipo de mucha tradición, y lo que quiero es aportar lo máximo posible y hacer las cosas bien. El objetivo es estar siempre arriba y trabajar duro», reconocía el brasileño Chiuffa.

Después de los primeros corrillos, las fotografías de rigor y demás protocolos, Jota González tomó la batuta y aparecieron las primeras gotas de sudor de la pretemporada. Y ya tocando balón desde el primer día, como les gusta a los jugadores.

Ésta que comienza será la última temporada de Ángel Fernández en el Ciudad de Logroño. Luego su destino será Polonia (KS Vive Tauron Kielce). «Lo del año que viene todavía ni me lo planteo. Lo único que me planteo es aprender el idioma, el polaco, y ya está. Yo me centro en Logroño. Sé que tengo que hacer una buena temporada para seguir entrando en las convocatorias de la selección», argumentó el extremo cántabro ayer durante el comienzo de la pretemporada.

Langaro no acudió a la cita

El gran ausente en la tarde de ayer fue el primera línea brasileño Haniel Langaro. El jugador tiene contrato en vigor y el Dunkerque francés (club que ya lo ha presentado como nuevo fichaje) todavía no ha pagado la cláusula de rescisión. «Langaro está en el Ciudad de Logroño. Nosotros tenemos una carta compromiso de hace un par de días de que van a pagar la cláusula, pero simplemente tenemos el compromiso. Langaro está aquí y no daremos su pase hasta que no hagan la transferencia correspondiente. Langaro estaba citado hoy, no ha venido. Esperaremos un par de días y si no viene, tomaremos cartas en el asunto». Con estas palabras resumió la situación actual de Haniel Langaro el presidente del Club Balonmano Ciudad de Logroño, Ángel Rituerto.

La tarde de este lunes volvió a dejar imágenes habituales durante el año. Jugadores en la cancha entrenando, el sonido de las zapatillas sobre el parqué del Palacio, curiosos en la grada siguiendo con atención las evoluciones de los jugadores... Vuelta a la normalidad, regresa la rutina.

Por delante, varias semanas de trabajo específico a las órdenes de Jota González (y Velasco que se incorpora la semana que viene) para conseguir interiorizar el 'sistema Jota'. Los jugadores (y el público), prefiere los partidos. El primero llegará el próximo 11 de agosto, a las 20.00 horas, en el Palacio de los Deportes, contra Atlético Valladolid. El clásico encuentro a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer de La Rioja.