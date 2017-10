El invitado al que nunca apetece recibir Xavi Pascual, técnico del Barcelona, y Jota González, entrenador del Ciudad de Logroño, durante un encuentro de la temporada pasada entre Ciudad de Logroño y Barcelona. :: / Fernando Díaz Un Ciudad de Logroño en horas bajas busca reencontrarse con el buen juego ante el todopoderoso Barcelona ELOY MADORRÁN Logroño Miércoles, 11 octubre 2017, 10:44

El Barcelona es en esta Liga Asobal como ese conocido que nunca quieres recibir en casa. Ese que llega, se bebe tu mejor vino, se pavonea de sus éxitos, te hace un poquito más pequeño si cabe y luego se va por la puerta sin agradecer tu hospitalidad y dándote unos pequeños cachetes en la cara a modo de despedida.

Si a todo esto se une que la visita del equipo de Xavi Pascual al Palacio de los Deportes (20.30 horas, Movistar+ Dial 56) llega en las peores horas del Ciudad de Logroño, la cita se convierte en una especie de sesión de sadomasoquismo de la que el equipo franjivino sólo se puede salvar de una manera: jugando bien. Parece improbable que el Barcelona pueda perder en Logroño, aunque el público del Palacio siempre puede sacar pecho presumiendo de que es en la última pista que perdió un partido en España, el 19 de mayo del 2013 (33-31). Sin embargo, esto es deporte y cualquier cosa puede suceder.

La pregunta es sencilla. ¿Qué se le dice a la plantilla del Ciudad de Logroño para preparar el partido contra el Barcelona? «Ahora mismo nada. Es un partido muy complicado, que hay que intentar ganarlo. Tampoco hay que gastar energías en decir muchas cosas a la gente porque sabemos que es el rival que nadie quiere. Hay que intentar jugar un buen partido e intentar ganarlo». Así lo explicaba Jota González, técnico del conjunto riojano, ayer antes del último entrenamiento antes del partido de esta noche.

Uno de los patrones que se viene repitiendo durante esta temporada y que puede ser letal contra el equipo azulgrana es el de los nefastos inicios de partido. En opinión de Jota González, es una de las cosas a corregir: «El Barcelona es un equipo tremendamente espectacular, además está jugando muy bien y están haciendo muy bien la defensa, los uno contra uno... Está claro que si cometes errores, no tienes nada que hacer. Para ganar al Barcelona tienes que hacerlo muy, muy bien».

El Ciudad de Logroño no ha tenido mucho tiempo para preparar el partido. Dos días para repasar las ideas básicas y a jugar. «En estos dos días, sinceramente, no puedes hacer nada. Ayer (por el lunes) hicimos algo de cómo hay que defender y hoy (por ayer) vamos a atacar. En dos días, un partido contra el Barcelona, no te complicas. Intentas tener todo claro, cómo vas a atacar, cómo vas a defender y ya está».

Para el encuentro de esta noche Jota González puede contar con toda la plantilla, aunque algunos jugadores, entre ellos Rubén Garabaya, presentan algunas molestias.

Es los últimos partidos el Ciudad de Logroño ha atacado con mejores porcentajes arriesgando siete contra seis, que con el clásico seis contra seis. ¿Arriesgará el equipo franjivino desde el inicio atacando sin portero? «No sé. Estos son planteamientos que nunca se sabe. Nosotros comenzaremos con nuestro estilo y veremos qué pasa durante el partido», afirmó Jota González.

El Barça se queda en Logroño

El equipo azulgrana al completo, excepto el central danés Lasse Andersson que sigue lesionado, viajó ayer hasta Logroño. Después del encuentro la plantilla barcelonista tiene previsto quedarse en la capital riojana, donde se entrenará mañana y el viernes.

Al finalizar la segunda sesión, el equipo de Xavi Pascual viajará directamente a Skopje (Macedonia) para jugar el sábado ante el Vardar en el Pabellón Jane Sandanski, con el liderato del Grupo A de la Liga de Campeones en juego.