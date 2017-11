BM LOGROÑO - TEUCRO «Es importante el espíritu de los jugadores de seguir, seguir y seguir» Jota mira el marcador mientras Rubén saluda a Paredes. :: f. díaz Jota González Entrenador BM Logroño El pucelano reconoce que «no se esperaban» un partido tan tranquilo y elogia a su plantilla ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:03

La tranquilidad del partido ante el Teucro también se trasladó a la sala de prensa. Jota González atendió a los medios de comunicación sin la tensión de compromisos anteriores.

- Lo importante era ganar y se ha hecho con comodidad.

- Sí, era algo inesperado. Pero mejor. No esperábamos un partido así, ellos son un buen equipo pero las cosas no les han salido. Nuestra defensa ha estado muy intensa y eso nos ha permitido también correr al contragolpe, que nos han permitido coger una buena ventaja.

LA FRASE «Lo normal es que también hubiera jugado Gurutz, pero no quería hacer tres cambios en portería»

- Las cosas están volviendo a su cauce.

- Lo cierto es que los jugadores están sacando esto adelante. Y además creo que es importante el espíritu de seguir, seguir y seguir. Otras veces, otros años, a lo mejor nos íbamos de diez pero luego se nos ponían a cuatro. Lo importante es que durante todo el partido hemos estado trabajando como las hormiguitas, siempre en tensión. Y eso me a gustado. Quizá debería haber rotado más al principio, pero cuando algo va bien conviene no tocarlo.

- El comentario en la grada era: «Parece un partido de los de antes».

- Otras veces sí que ganábamos partidos así en casa. Y eso es importante para nosotros. Nos da mucha moral y nos tiene que ayudar en sentido positivo para Europa. Sabemos que todos los encuentros van a ser complicados, así que a ver si tenemos alguno más así, aunque será difícil.

- En los últimos minutos ha aparecido Juan Castro por el pivote cuando Kusan ha recibido un balonazo en la cara. ¿Garabaya está bien?

- Sí, pero Rubén es un jugador veterano y lo necesitamos mucho en posteriores partidos. Quedaban dos minutos y tampoco había que arriesgar. He preguntado en el banquillo quién quería jugar en el pivote y Castro ha dicho que él.

- Han jugado todos menos Gurutz.

- Sí, por no hacer tres cambios en la portería. Lo normal es que hubiera jugado Gurutz pero era un partido en el que Javi Romeo también tenía la oportunidad de jugar. Y es alguien que nos ayuda. Gurutz podía haber jugado pero no quería hacer tres cambios en la portería porque al final parece que no juega ninguno.

- Han disputado la primera parte en el lado contrario al que acostumbran. ¿Alguna razón especial?

- Sí, es un tema táctico. En función de los cambios que necesita el otro equipo elijo un campo u otro.