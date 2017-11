LIGA ASOBAL «Para mí es mucho más importante que el equipo gane a que tenga buenas estadísticas» Jakub Krupa celebra una parada ante el Atlético Valladolid durante la pretemporada. El miércoles fue la figura del equipo ante el Anaitasuna. :: / Fernando Díaz El guardameta checo jugó ante el Anaitasuna su mejor encuentro como franjivino, con 22 paradas y una efectividad del 45 por ciento Jakub Krupa Portero del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Logroño Sábado, 11 noviembre 2017, 12:23

El checo Jakub Krupa es un hombre de pocas palabras. Se trata de un portero corpulento, ágil, sumamente callado, de esos que llevan la procesión por dentro. El miércoles, Krupa fue uno de los pilares de la victoria del Ciudad de Logroño ante el Helvetia Anaitasuna (27-29). Con sus 22 paradas, el checo ayudó al equipo franjivino a conseguir una victoria que vale oro, que saca al bloque riojano de los puestos de descenso y que le hace enderezar un rumbo que venía muy torcido.

- Un gran partido el suyo el miércoles. ¿Cómo lo vivió desde dentro de la pista?

- Fue mi mejor partido desde que llegué a Logroño. Fue un triunfo importante porque veníamos en una dinámica negativa. Para el equipo, es una victoria importante. El equipo defendió muy bien y eso me ayudó mucho. Creo que puede ser un punto de inflexión y espero que las cosas mejoren a partir de este triunfo y podamos situar al Ciudad de Logroño en una zona menos comprometida de la clasificación.

- ¿Cree que el cambio del equipo ha sido mental?

- No lo sé. Creo que perder tantos encuentros nos llevó a un estado de frustración. Pero para este partido estábamos muy motivados. Todo el equipo entendía la difícil situación por la que atravesábamos. Creo que debemos estar más arriba en la clasificación.

- Realizó 22 paradas, lo que supone una efectividad del 45 por ciento. ¿Son sus mejores números?

- No es la máxima efectividad pero sí es de las mejores. Son buenos números pero no me fijo en las estadísticas hasta un día después de los partidos. Para mí es mucho más importante que el equipo gane que mis estadísticas. Me da igual tener un 20 por ciento o un 45 por ciento, siempre y cuando ganemos.

- Pero es consciente del gran encuentro que realizó, ¿no?

- Sí, por supuesto. Soy consciente del buen trabajo realizado y espero que pueda continuar en el tiempo para ir mejorando día a día.

- ¿Qué diferencias nota del balonmano español con respecto a la liga eslovaca y checa, que son las que conoce?

- El balonmano español es mucho más táctico. Además, todos los jugadores son mucho mejores técnicamente, muchos más fuertes en los uno contra uno. El balonmano que se juega en la Liga Asobal es, además, muy rápido y los jugadores están muy bien preparados técnica y físicamente.

Feliz con el equipo y la ciudad

- ¿Qué tal está siendo su integración con el equipo?

- Perfecto, sin ningún problema. Todo lo contrario. Tengo una muy buena relación con todos los jugadores de la plantilla, es un grupo muy unido. Me siento muy bien aquí en Logroño. Espero que a partir de ahora los resultados deportivos se empiecen a ver.

- ¿Cómo está su nivel de castellano? ¿Está aprendiendo?

- Sí, cada día mejor. Voy mejorando bastante bien.

- ¿Como el equipo?

- (Risas) Sí. En ese sentido, el club nos ha ayudado mucho a Kule Kusan y a mí y nos ha puesto clases de castellano con un profesor. Pero no me iba muy bien porque el estilo de enseñanza no me gustaba demasiado. Pero por suerte encontré aquí en Logroño a una familia que ella es de la República Checa y que me ayuda mucho. Ella, Jana, es de una localidad a 50 kilómetros del lugar donde nací. Viven aquí en La Rioja desde hace diez años y me ayudan mucho.

- Ahora, en lo deportivo, ¿qué objetivos debe marcarse el equipo? ¿Ir paso a paso, como dijo el entrenador, Jota González, el miércoles?

- Debemos ir paso a paso, ese debe ser el plan del Ciudad de Logroño. Debemos trabajar duro en el día a día para estar cada vez más concentrados para cada partido, comenzando por el próximo ante el Teucro. Esperemos acabar al final de temporada en la zona alta de la clasificación.

- ¿Ha empezado a trabajar y analizar los vídeos de los jugadores del Teucro? ¿Qué se espera?

- No, todavía no hemos empezado a trabajar al Teucro. Los vídeos nos los dan a Gurutz y a mí hoy y tendremos todo el fin de semana para analizarlos.