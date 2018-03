«Está todo muy igualado y era importante ganar este partido» La mirada de Jota González lo dice todo. :: Díaz uriel Pese a la victoria, el técnico no estaba satisfecho del desempeño de su equipo Jota González Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 23:47

No estaba contento Jota González después del partido ante el MMT Seguros Zamora. Su cara y posteriormente sus declaraciones así lo corroboraron.

- ¿Qué análisis hace de la victoria?

- Era un partido muy importante de ganar. Estamos viendo los resultados, todo está muy igualado, nadie de arriba pierde comba y era muy importante ganar los dos puntos para estar ahí.

- Se le vio bastante enfadado con los jugadores en el último tiempo muerto. ¿Qué ocurrió?

- Esto es así. Será que no me explico bien, pero, bueno, al final los jugadores en la segunda parte han salido de otra manera, han decidido que era el momento de dar un paso adelante, lo han dado, se ha ganado y poco más. Al final, lo demás da igual. Lo importante es que se unan para ganar el partido. Puedo ver las cosas de otra manera, pero eso no tiene trascendencia.

- El Zamora se mostró como un rival incómodo.

- Siempre es muy incómodo, te juega muy al borde del pasivo, trabajan muy bien los desmarques con el pivote, tienen mucho lanzamiento de recurso y así nos han metido muchos goles en la primera parte. En ataque hemos jugado más o menos claro y ha sido la defensa lo que no nos ha funcionado a ratos. Cuando hemos defendido alguna acción y hemos corrido al contraataque es cuando hemos matado el partido.

- Ha empatado el Guadalajara, ha perdido el Anaitasuna ante el Ademar en León. ¿Son resultados positivos pensando que se viaja a la ciudad alcarreña la próxima jornada?

- Sigue todo muy igualado. Cuenca ha ganado al Granollers. Estos resultados tienen muchas lecturas y esto va a ser así hasta el final de temporada, salvo que alguien se vaya descolgando. Seguimos en la pelea. La próxima jornada vamos a Guadalajara y es otra guerra. Lo importante es seguir estando en al lucha.