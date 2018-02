Historia sinsentido «Permítanme hacer un pequeño alto en las historias de balonmano para compartir una experiencia de este fin de semana pasado» ELOY MADORRÁN Logroño Lunes, 12 febrero 2018, 21:13

Permítanme hacer un pequeño alto en las historias de balonmano para compartir una experiencia de este fin de semana pasado. Mi hijo Sergio (12 años) juega a fútbol y este sábado por la mañana le tocaba viajar a Santo Domingo de la Calzada. Se pueden imaginar el frío que hacía.

Como la camiseta de La Calzada y la del equipo de mi hijo se podían confundir, nos tocó jugar con la segunda equipación, de color blanco. El problema llegó cuando, al saltar al campo, el árbitro le comentó a nuestro entrenador que los chavales no podían jugar con la térmica interior si no era blanca, del mismo color que la camiseta de la segunda equipación. Pero la mayoría de los chavales habían llevado la térmica negra (la estándar) o la granate (del color de nuestra primera equipación).

El resultado fue que en plena ola de frío, en Santo Domingo, un sábado 10 de febrero, por la mañana, la mayoría de los chavales tuvieron que jugar en manga corta (mientras tenían guardadas en la bolsa camisetas térmica de otro color).

Estoy seguro que el árbitro del partido no hizo más que aplicar algún artículo de reglamento. Pero a los legisladores tenemos que pedirles que apliquen las normas con un criterio de racionalidad y proporcionalidad. ¿Qué problema hay en que un equipo juegue de blanco con los antebrazos de otro color por la camiseta térmica? ¿Se va a confundir? Un dato: en el equipo de Sergio juega Yussif, un chico negro que es un crack. ¿Teníamos que haberle pintado los antebrazos de blanco para que el árbitro no se confundiera? En fin.

Ejemplo como éste son los que provocan distancia entre los encargados de aplicar las normas y el resto de los mortales. Está la ley, lo sé. Y hay que cumplirla. Pero, ¿dónde queda el espíritu de la ley? ¿Dónde queda la capacidad del legislador de aplicar el sentido común?

Pues hala, una vez que ya me he desahogado, me vuelvo a mi balonmano.