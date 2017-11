«No me gusta enfrentarme a equipos que saben cómo jugamos», dice Jota González Sánchez-Migallón, con molestias, no entrena pero podrá jugar ante el Guadalajara mañana M. S. LOGROÑO. Viernes, 10 noviembre 2017, 00:10

Ángel Montoro no podrá jugar ante el Guadalajara; tampoco frente al Anaitasuna, el miércoles 8 de noviembre. Su lesión en la rodilla se lo impide, aunque el lateral derecho progresa adecuadamente. Quien no se entrenó ayer por la tarde por algunas molestias en el cuádriceps es Miguel Sánchez-Migallón, aunque el extremo podrá jugar sin problemas frente al Guadalajara.

Un equipo, el alcarreño, que para Jota González es uno de los candidatos a los puestos europeos. «No me gusta jugar contra gente que sabe lo que hacemos, que conoce perfectamente cómo atacamos y cómo analizamos los partidos. Eso es una realidad», indicó el míster. «Es una gran ventaja para ellos», añadió.

Por este motivo, «y para no volverse locos», Jota González indicó que «las acciones que llevamos a cabo hay que hacerlas lo mejor posible en ataque para que no sean defendibles, y estar lo mejor posible en defensa para que no nos superen en el uno contra uno».

Jota González

Antes de iniciarse la temporada, el entrenador franjivino dijo que el Guadalajara, el Benidorm y el Ciudad Encantada era los equipos que habían mejorado mucho y eran «candidatos a estar en Europa». «Veremos qué ocurre al final de temporada», sentenció.

Además de tener un gran equipo, el preparador franjivino destacó la «enorme aportación» que le está brindando al Guadalajara el veterano guardameta Jota Hombrados, de 45 años.