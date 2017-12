El Guadalajara, en «una nube» tras romper el récord del Barcelona EFE Jueves, 14 diciembre 2017, 23:58

Guadalajara. El entrenador del Quabit Guadalajara, el cordobés César Montes, dijo ayer que sigue en «una nube» tras empatar a 26 y acabar con la histórica racha triunfal del Barcelona Lassa de 133 victorias seguidas, lo que calificó como una «machada» que va asimilando «ante tantas llamadas».

«En este momento es cuando te das cuenta lo que has hecho y la repercusión mediática, y eso que no ganamos», subrayó Montes, quien apuntó que hubo «oportunidad de hacerlo» en los minutos finales, cuando pensó que podían ganar, pero Pérez de Vargas detuvo el último lanzamiento de Chema Márquez y no se consumó la derrota del conjunto catalán.

Recordó que a diez minutos del final, tras fallar un penalti y tirar al poste un lanzamiento sin portero, pensó que estaban «perdonando al Barça» y que podían «pelearle la victoria», pero desaprovecharon «dos oportunidades muy buenas», relató.

El preparador cordobés de los alcarreños comentó que su filosofía es «luchar todos los partidos» y, aunque era consciente de que ganar a los azulgranas es «muy difícil», esta liga está «igualada como nunca».

Recordó, en este sentido, que el objetivo del Quabit Guadalajara a principios de temporada era la «permanencia» y a dos jornadas del final de la primera vuelta «ya está casi cumplido», ya que sólo le faltarían dos o tres puntos para que sea virtual.