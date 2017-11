BALONMANO El Guadalajara más franjivino Víctor Vigo busca lanzar. :: Juan Marín Vigo, Javi García, Parra y Fuentes regresan con el club alcarreño a un Palacio que les tiene mucho cariño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Viernes, 10 noviembre 2017, 00:10

Ningún equipo conoce tanto al Ciudad de Logroño. No es solo por su entrenador, un César Montes que fue jugador de Jota González en el Valladolid y que lleva el 'gen pucela' en su trabajo. El conjunto alcarreño no sólo cuenta con el único riojano de la Asobal al margen de Edu Cadarso, José Mari Bozalongo. El equipo morado tiene en sus filas a nada menos que cuatro jugadores que vistieron la camiseta franjivina durante muchas temporadas y que conocen absolutamente todos los secretos que esconde el Palacio de los Deportes

Quizá el jugador que más veces defendió la camiseta del BM Logroño de este cuarteto sea Víctor Vigo, que jugó en dos etapas distintas. El club, sin patrocinador, no pudo renovarle y regresó al Guadalajara, sobre todo porque acaba de ser padre. Ayer, colgó un tuit en el que el central explicaba sus sensaciones a la hora de volver a Logroño: «El sábado será un partido muy especial!! Día de muchos y muy buenos reencuentros en mi casa deportiva #DeseandoQueLlegue @clogronolarioja».

«Siempre es bonito volver a las canchas donde jugaste pero regresar a Logroño lo es mucho más», comentó Vigo. «He estado allí cinco años y es el equipo que me ha dado todo, los mayores éxitos deportivos y las mejores competiciones en las que je jugado», apuntó. «He tenido una muy buena relación con la afición, con gente fuera del balonmano, con el club, con compañeros».

Javi García, que estuvo tres temporadas, indicó que el de mañana será un partido «muy importante, muy emocionante, de los que gusta jugar». «Es una pena enfrentarse a club donde has estado tan bien pero la vida deportiva nos cambia el destino. Espero que sea un partido bonito, aunque confío en que gane el Guadalajara», comentó. «Espero que la afición me reciba con el cariño y el respeto que yo les tengo», añadió

El extremo madrileño Javi Parra se despidió del BM Ciudad de Logroño después de cuatro temporadas como franjivino. El día de su último encuentro con el club riojano, en mayo del 2011, comentó: «Llegué al club riojano siendo un niño, me voy siendo un hombre». Para él, aunque ya han pasado seis campañas desde que su adiós (por temas de estudio y trabajo), será un partido muy especial.

Pedro Fuentes llegó de urgencia al Ciudad de Logroño en la temporada 2012/13 después de una lesión de Ales Silva y de la rotura del ligamento cruzado de Rubén Garabaya. El manchego estuvo tres meses nada más pero se ganó el cariño de la afición. «No estuve mucho tiempo pero siempre será un partido muy especial porque Logroño fue es una de mis casas y estuve muy bien», explicó ayer. «El partido será muy difícil pero trataremos de disfrutar», agregó el pivote.